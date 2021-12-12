Ученые рассказали о трех этапах взросления организма 1 12.12.2021, 18:51

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Во время них в белке кровяной плазмы человека происходят заметные нелинейные изменения.

Ученые из Стэнфордского университета рассказали о трех этапах старения человека. Статью специалистов опубликовали в научном журнале Nature Medicine.

В результате масштабного исследования, в котором были изучены анализы крови 4 263 испытуемых в возрасте от 18 до 95 лет, было обнаружено, что существует три этапа старения. Во время них в белке кровяной плазмы человека происходят заметные нелинейные изменения.

Так, первый период «взросления» организма заканчивается в 34 года. Потом серьезные возрастные изменения происходят в 60 и 78 лет. Исследователи надеются, что новый подход к изучению старения в будущем приведет к разработке действенных препаратов для борьбы с возрастными заболеваниями.

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