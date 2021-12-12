У политзаключенной Ольги Горбуновой умер отец 12.12.2021, 19:34

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Фото: Еврорадио​

Также ей предъявлено обвинение.

У политзаключенной активистки Ольги Горбуновой, находящейся в СИЗО на Володарского, умер отец. Об этом она сообщила в письме друзьям. В конце ноября ее поставили на профилактический учет в СИЗО как «склонную к экстремистской и иной деструктивной деятельности».

Тажке стало известно, что ей предъявлено обвинение по двум статьям Криминального кодекса — ч. 1, 2 и 3 ст. 293 и ч. 1 и 2 ст. 342, сообщают правозащитники в воскресенье.

Горбуновой грозит до 15 лет лишения свободы.

Ольгу задержали в Минске 9 ноября по подозрению в организации женских маршей в 2020 году. С момента задержания она объявила голодовку в СИЗО на улице Окрестина. Через 10 дней ее перевели в СИЗО №1.

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