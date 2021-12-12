Что такое «скотство»? 12.12.2021, 19:40

Белорусская чемпионка Надежда Остапчук жестко отреагировала на депортацию кубинца из Беларуси.

Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук в своем «Фейсбуке» прокомментировала ситуацию с депортацией из Беларуси 55-летнего кубинца, которого задержали в прошлом году на протестном марше.

«Что такое «скотство»? Вот прекрасная иллюстрация этому. На фото 55-лений кубинец, проживший в Беларуси 30 лет! У него тут жена и трое детей. Попал под хапун в прошлом году в день марша, и больше года!!! (нарушение всего и вся) провел на Окрестина, дожидаясь вердикта «гуманного» суда о депортации. Конченый режим только и умеет, что ломать судьбы и жизни людей» – написала Остапчук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».