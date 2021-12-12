ВОЗ: «Омикрон» пока не вызывает тяжелых случаев заболевания 2 12.12.2021, 19:55

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Случаи заражения этим штаммом зарегистрированы в 63-х странах мира.

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что штамм коронавируса «омикрон» может вытеснить штамм «дельта». В то же время, предварительные данные говорят о том, что он может вызывать менее тяжелую форму COVID-19, передает РИА «Новости».

По данным на 9 декабря, случаи заражения «омикроном» зарегистрированы в 63-х странах мира. При этом вирус активно распространяется как в странах с высокой концентрацией штамма «дельта», так и в странах с низким уровнем «дельты». Основываясь на этих данных, ВОЗ предполагает, что «омикрон» может вытеснить предыдущий штамм.

В организации отмечают, что «омикрон» быстро распространяется и в тех странах, где большой процент населения обладает иммунитетом против предыдущих вариантов коронавируса. Это может свидетельствовать о том, что и вакцины, и естественный иммунитет менее эффективны против нового штамма.

ВОЗ также заявляет, что, по предварительным данным, пока у всех инфицированных «омикроном» на территории Евросоюза заболевание проходит в легкой форме либо бессимптомно. Данные из ЮАР также говорят, что новый штамм может оказаться менее опасным, чем «дельта».

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