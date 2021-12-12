Запад не ограничился введением санкций 2 12.12.2021, 20:09

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Он пытается организовать полномасштабную блокаду режима.

Политолог Валерий Карбалевич в статье для «Свободных новостей» комментирует последние события в Беларуси:

— 3 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» сделал заявление, взбудоражившее общественность. Он сказал: «Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы».

Стенограмма интервью была опубликована на сайте МИД. Из чего следует, что это не случайно вырвавшаяся фраза, а программное заявление.

Утверждение министра выглядит удивительным по своей откровенности. Такой своеобразный шедевр политической мысли нынешней власти. В переводе на понятный язык его можно прочитать так.

Во-первых, независимость Беларуси для правящего режима не является ценностью, и он готов сдать ее при каких-то обстоятельствах. Белорусская государственность — это побочный продукт строительства авторитарного режима. Выяснилось, что нынешние властные органы — это не институты государства, а структуры, созданные для защиты режима. Оказавшись перед выбором – отдать власть народу или России – белорусское руководство выберет второй вариант.

Во-вторых, сближение с Россией, усиление интеграции действительно угрожает суверенитету Беларуси. А ведь Лукашенко до сих пор это категорически отрицал, уверяя, что независимость нашего государства незыблема. А Макей теперь это признает, разрушив все официозное благолепие. Получается, что 30 лет независимости Беларуси были впустую?

В-третьих, из заявления Макея следует, что независимость Беларуси для Запада должна быть более важна, чем для политического руководства Беларуси. И этим Европу можно шантажировать. Дескать, если будете вводить санкции, то назло ЕС мы сдадим независимость, объединимся с Россией.

Но дело в том, что в результате последних действий официального Минска (угроза воевать с Украиной, признание Крыма российским) Запад все меньше считает Беларусь независимой страной. Особенно это касается военного аспекта.

В итоге своим заявлением Макей еще больше убедил Запад, что главная угроза независимости Беларуси – это сегодняшняя белорусская власть.

Контрсанкции

6 декабря белорусское правительство, реагируя на западные санкции, приняло меры в ответ. Так сказать, контрсанкции.

Из той воинственной риторики, которая звучала накануне, можно было ожидать, что эти ответные санкции будут очень жесткими, коснутся западных компаний в Беларуси. Лукашенко даже угрожал перекрыть газопровод, транзит грузов. Но в итоге все получилось достаточно скромно. Постановлением правительства запрещен импорт продуктов питания из европейских стран.

У властей хватило здравого смысла, условно говоря, не стрелять себе в ногу. Что уже само по себе удивляет.

Вряд ли эта мера нанесет большой урон экономике ЕС. Потому что белорусский рынок небольшой.

Если говорить о последствиях, то это вызовет рост цен в Беларуси на продукты питания. Потому что придется покупать их в других, неевропейских странах. Что дороже и, скорее всего, отрицательно скажется на качестве продукции.

Постановлением правительства вводятся специальные квоты для критически важного импорта. А там, где вводятся эксклюзивные квоты, всегда расширяется поле для коррупции.

Важно обратить внимание, что Россия ввела запрет на импорт продовольствия из ЕС в 2014 году. Беларусь тогда не пошла вслед за союзником. В итоге через нашу территорию в РФ начала поступать контрабанда европейского продовольствия. Что породило легенды о белорусских креветках и сыре пармезан.

Теперь Беларусь приняла те же меры, что и Россия семь лет назад. Такой очередной жест лояльности в сторону Москвы. Станет ли это ударом по контрабанде? Не факт. Ибо, как отмечалось, правительство сохраняет за собой право выдавать квоты на импорт некоторых товаров. Что оставляет возможность сохранения серых схем в торговле с Россией.

Саммит ЕАЭС

10 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. В повестке дня достаточно рутинные вопросы.

Но в выступлении Лукашенко было два интересных момента. Прежде всего, он демонизировал Запад и пытался побудить лидеров ЕАЭС придать деятельности этого союза антизападную направленность.

А еще заявил: «»Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран и Соединенных Штатов Америки, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь… Вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны».

Информация интересная. То есть Запад не ограничился введением санкций, а пытается организовать полномасштабную блокаду Беларуси, воздействуя на другие государства, которые тесно сотрудничают с нашей страной, — считает Валерий Карбалевич.

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