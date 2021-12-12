В Египте археологи открыли царскую гробницу, но вместо фараона там была принцесса 12.12.2021, 20:29

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Среди артефактов и реликвий исследователи обнаружили саркофаг.

Археологи обнаружили гробницу в Дашуре — некрополе египетских фараонов Древнего и Среднего царств, расположенную на западном берегу Нила, примерно в 40 км от Каира.

Об этом сообщает hromaske.ua.

Среди артефактов и реликвий археологи обнаружили саркофаг, принадлежавший, как считалось, одному из египетских фараонов. На это указывал тот факт, что саркофаг был размещен внутри одной из пирамид — такой вид захоронения предназначался только для египетских правителей.

Деревянные фрагменты саркофага были собраны командой археологов, работающих под руководством египтолога Ясмин Эль-Шазли.

На крышке саркофага было вырезано лицо человека, похороненного в гробнице.

— Часто на саркофагах изображались лица их владельцев. Но их черты были идеализированы, чтобы фараоны надолго оставались молодыми и красивыми, — говорит Эль-Шазли.

Ученые начали исследовать саркофаг с уверенностью, что он принадлежит фараону, но после реставрации выяснились новые подробности.

«Реставрация показала что-то странное: это был не фараон. На самом деле, мы обнаружили загадочную женщину внутри саркофага», — рассказали археологи.

Египтолог Эль-Шазли говорит, что на крышке саркофага была изображена личность с париком богини Хатхор — предмет одежды, популярный в Среднем царстве, который носили только женщины.

Рядом с женщиной был обнаружен сундук, покрытый иероглифами, которые могли содержать имя найденной женщины. Но крышка сундука была повреждена именно в том месте, где должно быть указано имя.

Несмотря на это, археологам удалось расшифровать оставшийся текст на сундуке.

«Мы смогли выяснить, что сундук, как и гробница, принадлежал принцессе», — отмечает Эль-Шазли.

Пока не только имя принцессы остается загадкой, но и причина, по которой ее похоронили в пирамиде.

«Такой вид пирамид строился только для фараонов, в то же время принцесса — это младший член королевской семьи. Обычно принцесс хоронили в более простых гробницах», — говорит профессор Эйдан Додсон из университета Бристоль.

Ученые предполагают, что загадочная принцесса жила в Среднем царстве Египта. В настоящее время в Египте жила принцесса Хенмет, ее сокровища хранятся в Каирском музее.

Какой фараон приходится отцом принцессе Хенмет до сих пор неизвестно, но, судя по месту ее захоронения, рядом с пирамидой Аменемхата II, она могла оказаться его дочерью.

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