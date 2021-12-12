Подавляющее большинство жителей Новой Каледонии высказалось против независимости
- 12.12.2021, 20:34
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Подобный референдум проводился в 2018 году.
12 декабря жители Новой Каледонии на референдуме высказались за сохранение архипелага в составе Франции, сообщил в Twitter верховный комиссариат этого административно-территориального объединения, сообщает "Гордон".
Согласно предварительным результатам голосования, вариант "нет" выбрали 96,49% избирателей, "да" – 3,51%.
Явка на референдум составила 43,90%, то есть почти 81 тыс. жителей, имеющих право голоса.
В ноябре 2018 года подобный референдум уже проводился, 56,7% высказались против отделения от Франции. Сторонники независимости, имеющие две трети кресел в новокаледонской ассамблее, инициировали повторный плебисцит, и на этот раз число сторонников сецессии возросло.
Предыдущий плебисцит по тому же вопросу проходил 4 октября 2020 года. Против суверенитета Новой Каледонии тогда высказались 53,26% избирателей.