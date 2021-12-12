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Белорусский дневник: Санкции — это ответ на тотальное беззаконие

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  • 12.12.2021, 20:54
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Белорусский дневник: Санкции — это ответ на тотальное беззаконие

Один из доступных инструментов наказания за преступления.

Словацкое издание dennikn.sk публикует дневник минчанина, в котором он пишет о главнейших событиях в Беларуси.

В начале декабря 2021 года страны Европейского союза, США, Канада и Великобритания ввели уже пятый пакет санкций против режима диктатора Лукашенко. Выглядело красиво и внушительно: в один день большие игроки по очереди объявляли новые меры против нелегитимной власти Беларуси.

Пятый пакет санкций против режима

Формальный повод для введения новых санкций – организованный приближенными Лукашенко миграционный кризис на границе Беларуси и стран Европейского союза. Но только формальный: представители демократических стран повторяют, что ключевая причина всех ограничений – это то, что происходит в Беларуси с избирательной кампании 2020 года. Это массовые фальсификации, систематические нарушения прав человека, это насилие и пытки над мирными гражданами. И условия для снятия санкций все те же: освобождение политзаключенных, прекращение насилия, начало диалога и назначение новых выборов.

Новые ограничения коснулись физических и юридических лиц, связанных с организацией миграционного кризиса на границе, а также „кошельков“ режима – людей и структур, финансирующих преступления в Беларуси.

Эксперты отдельно отмечают попадание Министерства финансов Беларуси и Банка развития в санкционный список США. Этот шаг, по сути, закрывает для режима Лукашенко возможность получать деньги через продажу гособлигаций. Ни один адекватный инвестор не станет покупать облигации Минфина и Банка развития после их попадания в санкционный список США.

Заявления режима в ответ

Конечно, новые болезненные для нелегитимной власти меры не могли остаться без реакции. Роман Головченко – человек, который называет себя премьер-министром Беларуси – заявил: „Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся“.

Еще дальше пошел Владимир Макей – человек, называющий себя главой МИД Беларуси. Со ссылкой на представителей МИД европейских стран он заявил, что не все они были согласны с санкционным пакетом и введением новых ограничений в начале декабря. Более того, Макей использовал один из своих любимых трюков – вновь сказал, что санкции толкают Беларусь в состав России: „Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы“.

Все эти заявления про экономическую войну и потерю суверенитета из-за санкций, конечно, ложь. Представители нелегитимной власти пытаются играть на наших страхах: белорусов и европейцев. Пытаются сделать вид, что ограничения – это не мера против преступлений диктаторского режима, а, наоборот, причина каких-то действий со стороны окружения Лукашенко.

Но это не так. Санкции – это ответ на тотальное беззаконие. Один из доступных инструментов наказания за преступления на государственном уровне.


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