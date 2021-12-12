Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1»1
- 12.12.2021, 21:05
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Это первый чемпионский титул для 24-летнего нидерландца.
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1», выиграв последнюю гонку сезона на Гран-при Абу-Даби. Это первый чемпионский титул для 24-летнего гонщика из Нидерландов.
На последнем круге Ферстаппен обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, с которым боролся за победу в сезоне, отмечает Sports.ru. Третьим в гонке стал испанец Карлос Сайнс («Феррари»).
По итогам сезона команда «Мерседес» в восьмой раз подряд стала победителем Кубка конструкторов. Второе место заняла команда «Ред Булл».
В прошлом году Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1» и сравнялся по числу титулов с Михаэлем Шумахером. Хэмилтон обошел Шумахера по числу побед в гонках.