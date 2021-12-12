Как «взбесились» цены в белорусских магазинах 1 12.12.2021, 21:14

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Свинина и курица — в лидерах по росту цен.

Продукты с начала года, по официальной статистике, подорожали на 10%. При этом на многие товары цены выросли заметнее. К примеру, капуста — в 2,3 раза, картошка — почти на 60%, а свинина и гречка — больше чем на 20%. Покупатели говорят, что по ощущениям реальное подорожание еще более заметнее, чем данные Белстата. Причем на все перечисленные выше продукты государство регулирует цены. Для сравнения: пенсии в этом году подняли один раз — в среднем на 6,3%, а пособие декретницам на первого ребенка — на 15,8%. Прогноз у чиновников неутешительный: цены на продукты будут расти и дальше, пишет zerkalo.io.

Как «взбесились» цены на отечественные овощи

Овощи, которые выращивают в Беларуси, по-прежнему значатся в лидерах по росту цен с начала года. Заметнее всего подорожали свежая белокочанная капуста (почти в 2,3 раза), свекла (+61,7%), морковь (+50%).

В целом овощи и фрукты за 11 месяцев стали дороже на 8,5%.

В лидерах по росту цен оказалась также картошка, которая за 11 месяцев подорожала на 59,1%. В нынешнем сезоне ее урожай ниже, чем в прошлом. На этом фоне Беларусь увеличила импорт картошки, а экспорт — сократила. О проблемах в картофелем в магазинах говорят в том числе провластные профсоюзы. В этой ситуации во многих соседних странах она стоит дешевле, чем у нас.

Свинина и курица — в лидерах по росту цен

Многие мясные продукты также лидируют по подорожанию. К примеру, полуфабрикаты из мяса птицы стали дороже за 11 месяцев этого года на 27,5%, мясной фарш — на 21,4%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 20,6%, субпродукты из птицы — на 20,1%, мясные котлеты — на 18,6%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 18%, сало и грудинка — на 15,6%, свинина бескостная — на 15,4%, рагу, набор из свинины — на 12,3%, говядина бескостная — на 10%.

Напомним, в Беларуси наблюдается снижение производства мяса птицы, а также сокращение численности свиней.

Как изменились цены на «молочку» и крупы

Молоко и молочные продукты стали дороже за 11 месяцев на 6,3%. К примеру, творог жирный подорожал на 7,6%, творог нежирный — на 6,5%, молоко — на 6%, сыр мягкий — на 6%, сметана — на 5,1%.

Из круп заметнее всего выросли цены на гречку — на 22,3%. Цены на кукурузные хлопья увеличились на 9,5%, на шлифованный, полированный рис (включая пропаренный) — на 6,6%, на манную крупу — на 4,9%, а на овсянку — на 4,4%.

Цены на сладости бьют рекорды из-за решения чиновников

Заметно подорожали также сладости, это связано во многом с повышением НДС с 1 января. К примеру, цены на вафли выросли на 26%, халва — на 22%, карамель — на 20,6%, печенье — на 17,7%, пряники — на 16,8%, мармелад — на 14,1%.

Напомним, с 1 января в Беларуси повысили НДС на некоторые кондитерские товары при их продаже и ввозе в страну, что вызвало рост розничных цен.

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