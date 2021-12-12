Медики назвали полезные фиолетовые продукты, которые важны для здоровья 12.12.2021, 21:39

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Они способны укрепить сердце.

Овощи и фрукты важны для здоровья организма.

Однако далеко не все знают, что цвет плодов может рассказать многое про их полезные свойства. Особое внимание следует уделить фиолетовым продуктам.

Они способны укрепить сердце, пишет издание «Доктор Питер».

Дело в том, что овощи и фрукты такого цвета богаты антоцианами, которые сокращают риск развития инсульта.

Кроме того, баклажаны, смородина и виноград, например, насыщены антиоксидантами, защищают клетки организма.

Как показали исследования, любители такой пищи на 32 % реже сталкиваются с проблемами с сердцем.

Также плоды фиолетового цвета положительно влияют на мозг. Продукты улучшают память, помогают человеку мыслить более спокойно.

Некоторые такие овощи хорошо влияют на метаболизм. Здесь речь идет о картофеле с фиолетовой кожурой.

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