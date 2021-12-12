Канцлер Германии и премьер Польши обсудили новые экономические санкции против режима Лукашенко

Канцлер Германии и премьер Польши обсудили новые экономические санкции против режима Лукашенко4
- 12.12.2021, 21:58
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Шольц прибыл с визитом в Варшаву.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с первым международным визитом в Польшу. Там он встретился со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.
Об этом сообщает Twitter-аккаунт канцелярии польского премьера.
«Мы обсудили возможные сценарии будущего, вопросы потенциальных санкций, которые будут обсуждаться на следующем заседании Совета Европы, чтобы режим Лукашенко и его кремлевские руководители понимали, что мы полны решимости защищать восточную границу России. ЕС. […] Я познакомил канцлера с изменяющейся тактикой режима Лукашенко перед лицом искусственно вызванного миграционного кризиса и использования людей в качестве живого щита в качестве оружия. Граница должна быть крепкой, чтобы ЕС мог защитить себя и решать свою судьбу», - сказал Моравецкий.