Канцлер Германии и премьер Польши обсудили новые экономические санкции против режима Лукашенко 4 12.12.2021, 21:58

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Шольц прибыл с визитом в Варшаву.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с первым международным визитом в Польшу. Там он встретился со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт канцелярии польского премьера.

«Мы обсудили возможные сценарии будущего, вопросы потенциальных санкций, которые будут обсуждаться на следующем заседании Совета Европы, чтобы режим Лукашенко и его кремлевские руководители понимали, что мы полны решимости защищать восточную границу России. ЕС. […] Я познакомил канцлера с изменяющейся тактикой режима Лукашенко перед лицом искусственно вызванного миграционного кризиса и использования людей в качестве живого щита в качестве оружия. Граница должна быть крепкой, чтобы ЕС мог защитить себя и решать свою судьбу», - сказал Моравецкий.

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