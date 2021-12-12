У руководства гродненского «Азота» началась истерика

У руководства гродненского «Азота» началась истерика11
- 12.12.2021, 22:13
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Директорат шантажирует Евросоюз техногенной катастрофой.
Руководство ОАО «Гродно Азот» подготовило коллективное обращение к Международной организации труда, которое администрация завода заставляет подписывать своих сотрудников, сообщает «Белсат».
В обращении руководство предприятия призывает ЕС к переговорам и отмене санкций, в противном случае пугает авариями и техногенной катастрофой из-за старого оборудования, представляющего угрозу сопредельным государствам и всему региону.