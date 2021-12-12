закрыть
12 декабря 2021, воскресенье, 23:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У руководства гродненского «Азота» началась истерика

11
  • 12.12.2021, 22:13
  • 18,810
У руководства гродненского «Азота» началась истерика

Директорат шантажирует Евросоюз техногенной катастрофой.

Руководство ОАО «Гродно Азот» подготовило коллективное обращение к Международной организации труда, которое администрация завода заставляет подписывать своих сотрудников, сообщает «Белсат».

В обращении руководство предприятия призывает ЕС к переговорам и отмене санкций, в противном случае пугает авариями и техногенной катастрофой из-за старого оборудования, представляющего угрозу сопредельным государствам и всему региону.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников