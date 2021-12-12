Председатель Евросовета: ЕС не откажется от поддержки белорусского народа 12.12.2021, 22:21

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Брюссель требует немедленно освободить политзаключенных.

Председатель Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС не откажется от поддержки белорусского народа. Он заявил об этом в связи со встречей со Светланой Тихановской.

«Ваша борьба сопряжена с большим риском, и мы ценим ваше мужество», — написал он в Twitter.

«Мы не откажемся от нашей поддержки белорусского народа. Мы слышим ваши голоса здесь и на вашей родине. Единство и солидарность ЕС непоколебимы», — подчеркнул он .

«Мы продолжаем требовать от режима ответственности за грубые нарушения прав и свобод человека. Требуем немедленного освобождения более политзаключенных», — добавил председатель Евросовета.

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