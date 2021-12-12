Синоптики рассказали о погоде на следующей недели в Беларуси 12.12.2021, 22:40

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Последний месяц уходящего года недолго радовал традиционными зимними пейзажами.

В начале недели белорусам синоптики обещают дожди с мокрым снегом, гололед и гололедицу.

Ночью столбик термометра будет колебаться в районе 0°С: от -4°С до +2°С, днем температура существенно не изменится: от 0°С до +1°С в понедельник, и -1°С… +2°С – во вторник.

Погода в среду

Метеорологи не прогнозируют существенных осадков в среду, кратковременные дожди и мокрый снег могут быть только в южной части Беларуси. На дорогах сохранится вероятность гололеда и гололедицы.

Ночью останется традиционное "каля нуля": от -3°С до +1°С, днем ощутимо теплее не станет – ожидается +1°С.

Погода в четверг и пятницу

Во второй половине этой недели по республике будет дождь и мокрый снег. Ночью и утром возможен туман, из-за чего видимость сократится до полукилометра.

В ночное время температура будет колебаться от -3°С до 0°С, днем останется в пределах +2°С.

Что в выходные

По долгосрочному прогнозу, погода на следующих выходные существенно не изменится. Все так же останутся переменная облачность, кратковременный снег и небольшой гололед.

Ночью – от -3°С до +2°С, днем от -1°С до +1°С в субботу, и от 0°С до +2°С в воскресенье.

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