Андрюс Кубилюс: Литва должна с 1 января остановить транзит калия 1 12.12.2021, 22:55

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Это эффективно решит политический кризис.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните для разрешения кризиса, сложившегося вокруг продолжающегося транзита продукции "Беларуськалия" через Литву, должна не соглашаться на отставку министров иностранных дел и транспорта и принять решение об остановке транзита с 1 января 2022 года, написал бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс в своем аккаунте в Facebook.

Напомним, в Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы.

Глава МИД Габриелюс Ландсбергис официально подал заявление об отставке, министр транспорта Марюс Скуодис заявил, что готов поступить так же. Решение об отставке министров премьер-министр Литвы обещала принять на следующей неделе.

"У премьера есть возможность эффективно разрешить этот трудно объяснимый политический кризис, для которого нет никакого основания… Она должна объявить, что не принимает отставки министров и уже на этой неделе принять решения, что из-за угроз национальной безопасности и репутации государства транзит прекращается с 1 января", - написал Кубилюс.

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