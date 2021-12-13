«Белоруснефть» отказалась от экспорта нефти в Германию из-за санкций 1 13.12.2021, 8:03

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Режим потеряет сотни миллионов долларов.

«Белоруснефть» отказалась выполнять контракт на поставку нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» в 2022 году, сообщили источники Reuters.

По информации агентства, в ноябре «Белоруснефть» продала на тендере часть объема экспортных поставок — около 40 тыс. тонн в месяц компании Royal Dutch Shell. Белорусская компания должна была начать поставки в начале 2022 года, но отказалась от соглашения в начале декабря на фоне введения санкций.

Белорусская компания планирует перенаправить объемы нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны, утверждает Reuters. Это может привести к сокращению поставок нефти в Беларусь из России. Предполагается, что Shеll может компенсировать выпадающие объемы белорусской нефти сырьем от собственной добычи в России.

Годовой объем поставок Беларуси в Германию составлял 1,6−1,8 млн тонн. В 2020 году «Белоруснефть» поставила на экспорт 1,2 миллиона тонн на 343,2 млн долларов.

Напомним, 2 декабря ЕС, Великобритания, США и Канада ввели очередные санкции против Беларуси, под ограничения попала и «Белоруснефть».

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