В Беларуси сохраняется желтый уровень опасности
- 13.12.2021, 8:09
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На ряде участков дорог — гололедица.
В Беларуси в понедельник сохраняется желтый уровень опасности. Соответствующее предупреждение распространили синоптики.
«13 декабря (понедельник) местами по республике ожидается туман, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица», — говорится в нем.
Сегодня в стране ожидается облачная погода, осадки по юго-восточной половине страны. Максимальная температура воздуха -2.. +3°С.
В Минске без существенных осадков, местами слабый туман и гололед, на дорогах — гололедицы. Температура воздуха утром 0..-1°С, днем 0..-2°С, вечером -1..-2°С.