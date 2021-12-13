В Беларуси сохраняется желтый уровень опасности 13.12.2021, 8:09

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Фото: charter97.org

На ряде участков дорог — гололедица.

В Беларуси в понедельник сохраняется желтый уровень опасности. Соответствующее предупреждение распространили синоптики.

«13 декабря (понедельник) местами по республике ожидается туман, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица», — говорится в нем.

Сегодня в стране ожидается облачная погода, осадки по юго-восточной половине страны. Максимальная температура воздуха -2.. +3°С.

В Минске без существенных осадков, местами слабый туман и гололед, на дорогах — гололедицы. Температура воздуха утром 0..-1°С, днем 0..-2°С, вечером -1..-2°С.

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