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Новой «Мисс Вселенная» стала девушка из Индии

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  • 13.12.2021, 8:24
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Новой «Мисс Вселенная» стала девушка из Индии
Харназ Сандху
Фото: Reuters

Беларусь в конкурсе не принимала участия.

Харназ Сандху из Индии победила в конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который проходил в израильском городе Эйлата. Об этом сообщается на канале мероприятия в YouTube.

В конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. После конкурса купальников осталось 10 участниц. В финальную часть отобрали трех девушек из Индии, Парагвая и ЮАР. Каждой из них предложили дать совет девушкам, которые сталкиваются с давлением в современном мире. Победительница посоветовала верить в себя, не смотреть на других и думать о важном.

Беларусь в конкурсе не участвовала, напоминает zerkalo.io. Наша страна также не будет представлена и на «Мисс мира — 2021», который пройдет 16 декабря, так как «Мисс-Беларусь» Дарья Гончаревич заболела коронавирусом за несколько дней перед вылетом.

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