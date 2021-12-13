Информационная бомба для Путина и Беларусь 2 Telegram-канал "CYNIC"

13.12.2021, 8:39

9,312

Перед нами сейчас происходит «закат империи».

По просьбе подписчиков разбираем так называемый "демарш Сокурова" о том, что народы РФ должны сами определить, хотят ли они в дальнейшем жить в составе России. Призыв "отпустить всех" сыграл роль "бомбы" в информационно пресном потоке.

Перед нами сейчас происходит "закат империи": экс-могучая держава своими действиями десятилетие назад втянула себя в воронку "цикличного хаоса". И как бы это сейчас парадоксально ни звучало, Крым сломал зубы перспективной стране.

После грузинской кампании, которая осталась в "тени" западной реакции, именно "украинская баталия" нанесла непоправимый экономический ущерб.

Поскольку у нас сейчас в мире информационное общество, то застой длился не так уж и долго - он сменился экономическим ослабеванием на фоне вооруженной истерии. Война переместилась в телевизор, а остальные "военные игры" велись "наемниками", но не регулярной армией, усиляя фактор экономической катастрофы.

"Потерянное десятилетие" бывает не страшно, но за это десятилетие весь мир очень далеко ушел вперёд. Догнать не получится - можно лишь ввергнуть мир в военный хаос и там потерпеть поражение.

РФ по своей идеологии и политике всегда была империей - "думаем не о людях, а о военных успехах и внешних врагах". По такому сценарию развивались все Империи (и все они развалились). Империя заканчивается тогда, когда кончается возможность беспрепятственно наращивать территории идеологическим, военным или экономическим путем. То есть когда внешних успехов нет, а народ по-прежнему бедствует - возникают вопросы: "Ради чего?".

И шаг за шагом мы видели "остановку" этой адской махины: идеологически не осталось ни одного реального союзника. России даже удалось проиграть выборы в Молдове...

Идеологически идея о присоединении к Империи становится все более токсичной. С другой стороны, экономическое влияние постепенно падает - приходится идти на шантажи с газом, но это экстраординарное решение, которое работает 1-2 раза, а на этом реальные точки давления заканчиваются. В этом плане зависимость остального мира от Штатов и Китая колоссальна, а вот Россия, которая стремится в этот "клуб великих", таким влиянием похвастаться не может даже близко.

Остаётся война, но она не имеет смысла без идеологии и экономики. Вот и имеем перед носом "имперский цугцванг".

Сокуров изящно подмечают идею о том, что "народы" вскоре могут попроситься на выход, потому что экономически их кормить (как Чечню) в дальнейшем будет невозможно; идеологически - все больше на окраинах виден расцвет национальной культуры; "элиты", хоть и подконтрольны Кремлю, но обладают "лояльностью" и гарантируют порядок лишь за "деньги" и отсутствие здравого контроля за бесправием сверху.

Между элитами существует негласный договор: "вы нам платите - мы не бунтуем". Но эта система нежизнеспособна, потому что регионы банально не зарабатывают достаточно, чтобы себя обеспечивать, а деньги для части А кончаются. Экономическая стагнация приводит к уменьшению пайков и лояльности, поэтому в перспективе Россию может ждать "коллапс" местных "царьков".

И это осознают силовые элиты. Этот тезис Сокурова о возможности "отрезания территорий" достаточно интересно срезонировал в силовом блоке - там многие с согласием "кивнули головой".

То есть сильная централизованная власть в РФ начинает распадаться - регионы переходят в автономное положение, а сами институты самостоятельности не построены - систему "Штатов" обустроить без экономического доминирования невозможно, потому что у субъектов федерации нет экономической перспективы.

Это объективная проблема, которая рванет. И в этом смысле Путин, удерживая проблему силовой вертикалью, остаётся гарантом лишь того, что при нем все не развалится, но это лишь означает, что в подобной конструкции Империи наращиваются проблемы, которые разорвут государственный механизм в самое неудобное время.

Пропаганда любит приводить в пример Ливию. Сразу после конца Каддафи начался "ужас", потому что при монотонном правлении Каддафи проблемы накапливались, и они не взрывались до тех пор, пока не находили "точки выхлопа". Отсутствие компромисса ведёт всегда к одинаковым последствиям. Консервация и стабилизация в понимании России - это всегда путь к дальнейшему тотальному хаосу.

И последние 20 лет "стабильной России" насильственным путем сдерживали "крышку под давлением". Особенно это давление стало ощущаться после аннексии Крыма.

В этот механизм откровенно не встраивается Беларусь. Последняя "война за присоединение" для любой умирающей империи фатальна. Присоединяя непокорный и нелояльный регион, Россия установит нестабильный механизм государственной власти, в котором ещё и остальные "регионы" становятся новыми точками эскалации и беспорядка (на "царьков" денег не хватит).

И нынешняя администрация даже не пытается решать проблему с этой "клокочущей кастрюлей". Стремясь оставить все проблемы "под ковром", Россия повторяет судьбу поздних 10-ых и 80-ых годов.

В первом случае страну разрушила война; во втором - экономика. Если долго затыкать рот оппозиции и "забивать" на проблемы в такой территориально огромной стране, то всегда будет один итог: "консервация" приведёт к "взрыву".

Если Россия захочет напасть на Украину, то и 10-ые, и 80-ые повторятся одновременно. Если продолжит идти "своим путём стабильности", повторит итог разрушительных экономических 80-ых.

Россия за 20 лет повторила весь путь СССР. Был и период послереволюционного хаоса в 90-ых, и период экономического бума вперемешку с либерализмом в нулевых (модель Сталин-Хрущев одновременно - лучшее время, кстати), и период застоя и Холодной Войны (Фултонская речь и Брежнев), теперь стабильность кончилась (Андропов, Черненко), пришла пора экономического разложения (Горбачев - будто он что-то мог поменять: все проблемы засунул "под плинтус" и ждал случайной "победы"), а затем и системного коллапса.

Что война с Украиной, что присоединение Беларуси - это второй Афганистан. В первом случае - в более краткой перспективе, во втором - в более долгой. А без них с учётом "консервации" проблем "под ковром" "парад суверенитетов" произойдет на фоне раскола автономных элит (за исключением Чечни разве что). Избежать проблемы можно (ровно так же, как можно было избежать распада СССР) - необходимо лишь начать решать проблемы, а не закидывать их в "подвал", приговаривая, что "оно само себя решит". В "банках" "воздух" - и они начнут "стрелять".

Видны ли тенденции к решению проблем? Нет. Видна лишь тенденция к их замалчиванию. Но если у вас горит сарай, то от того, что вы это не будете обсуждать, он точно гореть не перестанет. Власть же говорит: "Тише. Не провоцируйте бунт и панику". А сарай продолжает гореть - и скоро перекинется на дом.

Как удачно заметил недавно Байден: "А у Путина тундра горит". Можно тушить пожар молча, но избрали тактику закрыть глаза и говорить, что ничего не происходит: "Мы идём своим путём". Запах гари - это "американская пропаганда". Все, кто о нем говорят - "иностранные агенты". Виртуальная реальность - это классный идеологический инструмент, но только не в том случае, когда языки пламени лизнут чью-то спину. Тогда уже будет поздно...

Telegram-канал "CYNIC"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».