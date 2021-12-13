Подрывной алгоритм Telegram-канал «Сито Сократа»

13.12.2021, 8:43

3,282

С подачи Путина запущены сценарии «Великой Сербии».

В начале декабря состоялся визит лидера боснийских сербов Милорада Додика в Россию и его встреча с президентом Путиным. Лейтмотивом поездки одного из наиболее одиозных балканских политиков современности стали поиски поддержки Кремля для организации локального крестового похода против Запада. Если быть точными, то сербы, живущие в Боснии и Герцеговине, решили максимально расшатать ковчег Дейтонских соглашений, освободивших страну от долгих лет кровопролитной гражданской войны. Как известно летом текущего года вступил в действие закон БиГ об ответственности за отрицание геноцида и возвеличивание военных преступников, который был инициирован ООН.

Данный документ стал красной тряпкой для руководства «Республики Сербской» (РС), а Додик объявил о бойкоте сербскими представителями работы органов федерации, т.е. de facto запустил операцию по внутреннему параличу страны, а по сути государственный переворот. Из его уст полилась жесткая сепаратистская риторика, что существование Боснии лишено смысла, ее управленческий аппарат нужно демонтировать и передать важнейшие функции центральных властей, включая сферу обороны, «Республике Сербской». Данная подрывная проблематика была включена в повестку работы Народной скупщины РС, в обход федеральной парламентской ассамблеи.

Но к активным действиям Додик боялся преступать без одобрения со стороны высоких российских покровителей. Во-первых, боснийским сербам необходимо дипломатическое прикрытие России на уровне ООН, чтобы блокировать санкции Совета Безопасности за дестабилизацию Дейтонских соглашений. Тем более Москва не хочет признать полномочия высокого представителя ООН по Боснии Кристиана Шмидта, ведь он ратует за укрепление федерации, тогда как россияне поддерживают суверенизацию сербской части БиГ. Во-вторых, Додик, будучи агентом российских спецслужб, всеми силами разрушает любые шаги по направлению интеграции БиГ в НАТО и ЕС.

В общем, он готов обеспечить дестабилизацию Западных Балкан, чтобы отвлечь силы и внимание коллективного Запада от других направлений, к примеру, от Украины, куда Россия по ряду экспертных оценок готовит венное вторжение уже в ближайшее время. В обмен на подрывные услуги Додик запросил у Путина скидки на газ, а также кредит на стабилизацию её бюджета и реализацию инфраструктурных проектов. Хотя публично заявлялось, что переговоры Путина и Додика прошли очень плодотворно, каких-то ощутимых финансовых бонусов боснийские сербы моментально не получили. Вероятно, Москва предложила им схему: сначала разрушение Дейтонской системы, а потом уже денежные плюшки и даже военная помощь.

В итоге, буквально через неделю после приезда из России Додик запустил подрывной алгоритм. 10 декабря депутаты Народной скупщины РС проголосовали за выход из состава вооруженных сил, а также налогового и судебного контроля БиГ. Указанные три компонента являются столпами Дейтонских соглашений 1995 года, обеспечивающими единство лоскутного государства. Додик размахивает данным решением, как фактом «эмансипации «Республики Сербской», хоте пока это лишь декларативное голосование, нуждающийся в одобрении Палатой народов РС, а после этого на разработку новых законов отведено 6 месяцев.

На уровне ЕС попытки разрушения БиГ подверглось острой критике, а депутаты Европарламента считают, что текущий кризис самый крупный за последнюю четверть века. По слухам на пограничных переходах в «Республики Сербской» уже убрали федеративные флаги, и замешают их сербскими триколорами! С подачи Путина запущены сценарии «Великой Сербии» пятилетней давности для подрыва ЕС и США. Российская пропаганда подает данный процесс, как ревизию мирового порядка с прицелом на перекраивание границ европейских государств. Не зря же Путин охарактеризовал развал СССР, как «распад исторической России», также он, очевидно, мыслит и по части югославского кейса, и это находит все больше подтверждений.

Telegram-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».