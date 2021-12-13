«Полный пакет в Германию стоит 12 тысяч долларов» 2 13.12.2021, 9:02

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Как организован трафик из Курдистана в Евросоюз.

Трафикер мигрантов из Курдистана дал эксклюзивное интервью «Белсату». Он обещает новый маршрут, по которому мигранты будут попадать в Европу.

– Опишите путь из Курдистана через Беларусь в Европу.

– Сначала клиенты приходят с копией паспорта. С одной фотографией. Я делаю туристическое приглашение для них из Беларуси. Через десять–пятнадцать дней бумаги приходят. Тогда начинается процесс, чтобы зарезервировать перелет, страховку, тест на коронавирус, координируем соединения между белорусскими авиалиниями и Flydubai. После всего этого они едут в Дубай. А из Дубая – в Беларусь. Их встречал юрист, чтобы проверить, все ли правильно. И забирал их в отель. Отель был зарезервирован на 8 дней. Это занимало около трех–пяти дней. Затем мы планировали дорогу. Платили за нее. Мы координировали действия с силовиками из Беларуси, людей забирали в автомобилях на границу с Польшей или Литвой, а потом в Германию. Это шаг по шагу в Германию. Занимало 20–25 дней, чтобы добраться до Германии.

– Сотрудничали ли вы с какими-то белорусскими организациями, людьми в Беларуси, с белорусскими властями, возможно?

– Силовиками? Да, мы сотрудничали, мы покупали маршрут. Силовиков на пунктах контроля. И также имели человека, который говорил на вашем языке, он был переводчиком для мигрантов. И он помогал организовывать маршрут.

– Милиция или военные?

– Люди на пропускных пунктах.

– А можно больше деталей про этих белорусов? Они были на пограничных пунктах контроля – или где?

– Мы покупали людей при контроле. Вы знаете, что на пути есть контроль. Например, говорили выходить из автомобиля. Тогда человек, который знал язык, выходил и платил, чтобы их пропускали. Мы говорим: дать ему бакшиш. И они тогда позволяли сесть снова в автомобиль и ехать.

– Присылали ли вы какие-то паспортные данные в Беларусь, кому?

– Паспорта шли через посольство, внутри аэропорта тоже есть консульство. Когда человек проверял и принимал их, мы просили туристическую визу. Время пребывания по приглашению было пятнадцать дней, его можно было еще продлить. И они понимали, что эти люди едут в Германию. И принимали документы каждого

– Как много денег ты брал с одного человека?

– За человека из Эрбиля… Полный пакет для одного человека в Германию стоит двенадцать тысяч долларов.

– 12 тысяч за одного человека? Эти деньги делились между тобой и другими. Какая доля была твоя – а какая для остальных?

– Только мои деньги – около трех тысяч долларов.

– Что с остатком?

– Они были для человека из Беларуси, юриста и крупной рыбы. Самая большая часть работы ложилась на мои плечи. Я занимался всем процессом, чтобы все двигалось, работы было много. Юрист брал две–две с половиной тысячи. Еще мы платили деньги за дорогу. Для человека там, на месте.

– Как много вы платили людям в Беларуси?

– Они брали за путешествие, не за каждого человека в автомобиле. Полторы тысячи за каждое путешествие. Они не брали за клиента, только за группу в машине. Они забирали деньги, полторы тысячи, и все.

– Как вы перечисляли деньги для людей в Беларуси?

– Большинство наших клиентов имеют кого-то в Германии, а также существуют страховые офисы, где можно оставить деньги для выплат по просьбе. Мы имеем человека в Беларуси, он курд. Это важная личность между нами. Если кто-то завершал путешествие, достигал Германии, наш важный человек из Беларуси платил белорусским проводникам полторы тысячи долларов. Он не участвовал в нашей работе, а только платил по факту. Когда автомашина достигала Германии, работа завершалась.

– Через интернет?

– Нет, нет. Наш большой человек – в Беларуси, он имеет там жилье, но сам курд. Да-да, он живет в Беларуси, имеет дом, машину, всю нормальную жизнь.

– Сколько ты платил этому человеку?

– Сколько? Каждое путешествие стоило двенадцать тысяч. Остается девять тысяч без моих денег. Не забывайте про силовиков, которым нужно платить. Он брал три с половиной – четыре тысячи.

– Ты знаешь имя этого человека?

– Да, но меня убьют, если я скажу.

– Не можешь сказать?

– Меня убьют.

– Мы слышали много историй, что проводники обманывали, люди не достигали цели, но теряли свои деньги. Что ты делал в таком случае?

– Это правда. Кто-то плохой был, когда-то они переправили тысячу девятьсот в аэропорт. Это ошибка не проводника, но агентств. Кто-то в Дубае, кто-то в Турции, кто-то в Иордании, кто-то в Ливане. Они помогали выдавать фальшивые визы. И тут в аэропорту не было возможности проверить, настоящие они или нет, не знали этого и в аэропорту Дубая. Когда кто долетал до Минска, в аэропорту обнаруживалось, что виза фальшивая. Тогда спрашивали: как ты приехал? В данный момент начиналась торговля проводников, которые предлагали свои услуги в Минске. Предлагали забрать из аэропорта, но ты должен заплатить. Да, есть хорошие и плохие проводники. Не все пальцы руки одинаковы.

– Как много людей ты переправил в Беларусь?

– Много. Большая цифра. Я не уверен, сколько.

– Но это сотни, тысяча?

– Нет, нет, я не достиг тысячи. Белорусский маршрут –новый маршрут. Ему только 8 месяцев, все началось в апреле, не так давно.

– Ты большой участник или только крохотный в этой большой системе?

– Я живу с этого. Это семьдесят процентов моих доходов, с этаких переправ. Поверь мне, тяжелая работа здесь, не в Беларуси.

– Еще немного о важном человеке в Беларуси. По-твоему, он работает с разрешения белорусских властей – или работает вместе с ними, с белорусскими силовиками?

– Позволь тебе сказать что-то, брат. Сегодня, если ты купил силовиков, ты купил всю страну.

– Это договор между силовиками, спецслужбами и властями?

– Да, конечно, сто процентов.

– Они это организовали?

– По моему мнению, эти люди сейчас на границе между Польшей и Беларусью. И если они хотели бы решить этот кризис, то он решился бы за минуту. Через минуту вернули бы всех обратно. Это политическая игра. Те давят на этих. И все бьют обычных людей по голове. Каждый защищает свои интересы. Проблема между двумя правительствами. Если бы они хотели, могли бы исправить ситуацию сейчас.

– Как все началось: кто тебе сказал, что через Беларусь возможен путь?

– Наш человек, он сейчас в Беларуси, был Турции. Когда путь через Турцию закрылся, а власти поместили его имя в красный список, он приехал в Эрбиль. Сказал мне, что откроет бизнес в Беларуси – мол, если туда доберусь, устрою дело, присылай мне клиентов.

– Остановился ли этот маршрут?

– Сейчас? Да, путь через Беларусь закрылся.

– Какой будет следующий?

– Мы ждем марта. Путь никогда не остановится. А с марта начнется путь между Россией и Украиной.

– Он откроется?

– Да, да, некоторые офисы здесь выдают визы в Россию, полетят в аэропорт в Москву, а потом поедут в Украину, люди нормально едут.

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