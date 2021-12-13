Археологи нашли в могиле викинга редкий меч и другое оружие 13.12.2021, 9:12

Фото: AOC Archeology

Ученые так осторожно работают над хрупким артефактом, что еще не знают, как выглядит последний слой.

Оружие, найденное в захоронении на Оркнейских островах Шотландии, было идентифицировано как богато украшенный меч викингов 9 века с прикрепленными к нему редкими ножнами, пишет «Новое время».

Меч был обнаружен в 2015 году при раскопках кургана около фермы Мэйбэк, но только в 2021 году было выделено финансирование для подробного научного анализа могил и их содержимого.

В марте 2015 года владелец усадьбы на северо-восточном побережье Папа Уэстрей, одного из Северных островов Оркнейских островов, натолкнулся на человеческие останки во время ремонта дома и сообщил об этом властям округа. Когда было подтверждено, что кости принадлежат древнему человеку, археологи раскопали место находки. Кости находились в простой могиле, вырытой в песке. Радиоуглеродное датирование показало, что захоронение относится к железному веку.

Через месяц было найдено захоронение в виде лодки викингов. Были обнаружены железные стяжные болты и 200 железных деталей, типичных для деревянных лодок. Это одно из десяти ранних захоронений лодок викингов, найденных на Оркнейских островах.

В августе нашли вторую могилу, в нескольких метрах от первой. Скелетные останки относительно хорошо сохранились, сильно повреждены только ступни. Тело было похоронено в согнутом положении на правом боку, а на него положили большой железный меч, возможно, все еще в ножнах. Рядом с плечом была найдена металлический умбон (накладка) щита, что указывало на то, что в могилу был помещен деревянный щит, но дерево разложилось. В могиле были похоронены наконечник копья или большой нож, группа железных наконечников стрел, некоторые железные инструменты и некоторые ткани.

Связка наконечников стрел все еще раскапывается, но похоже, что их около шести. У них есть широкие лезвия в форме листьев, которые, вероятно, использовались для охоты на животных, а не для сражений, и их положение предполагает, что они были помещены в могилу в колчане. Они выполнены в стиле 10−11 веков. Связка стрел — необычная находка в могиле викингов.

Меч очень сильно поврежден коррозией, а археологи так осторожно работают над хрупким артефактом, что еще не знают, как выглядит последний слой. Чтобы увидеть меч под всеми конкрециями ржавчины, команда использовала рентгеновский снимок. Они определили меч как Pedersen Type D, произведенный в 9 веке. Такие мечи отличались богато украшенными рукоятками. Рукоять меча с фермы Мэйбэк богато украшена геометрическим орнаментом — линией восьмиугольников, которые выглядят как соты с ромбовидными вставками.

Рентген также показал, что D-образная пряжка, которая прикрепилась к мечу из-за коррозии, представляет собой замысловато декорированную пряжку в стиле Борре, характеризующуюся геометрическими формами, переплетением узоров и лапами животных.

Положение меча в захоронении фермы Мэйбэк очень необычно, так как он был положен поверх тела рукоятью на бедре и острием лезвия на лице, в отличие от более распространенного размещения меча, расположенного рядом с телом лезвием вниз.

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