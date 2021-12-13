США, Китай, КНДР и Южная Корея готовы объявить об официальном окончании Корейской войны 13.12.2021, 9:22

Мун Чжэ Ин

Фото: Getty Images

Достигнуто принципиальное согласие.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил сеглдня, 13 декабря, что США, Китай, КНДР и Южная Корея "принципиально" согласны объявить об официальном окончании Корейской войны, передает BBC.

Правда, по словам Мун Чжэ Ина, переговоры еще не начались из-за требований Северной Кореи.

Напомним, Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 год, закончилась перемирием, а не мирным договором.

Сейчас Пхеньян согласен сесть за стол переговоров, если США откажутся от своей "враждебной политики" в отношении КНДР.

"Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации (...) мы надеемся, что переговоры будут начаты", - заявил Мун Чжэ Ин.

Источник сообщает, что Северная Корея постоянно возражает против присутствия американских войск в Южной Корее. Также там выражают протест против совместных военных учений, проводимых ежегодно США и Южной Кореей и введенных США санкций против программы вооружений Северной Кореи.

Но США неоднократно заявляли, что Северная Корея должна сначала отказаться от своего ядерного оружия, прежде чем будут отменены какие-либо санкции.

В понедельник г-н Мун сказал, что Северная Корея продолжает выдвигать это требование в качестве предварительного условия для переговоров.

Южнокорейский лидер обозначил взаимодействие с Севером краеугольным камнем своего президентства и ранее утверждал, что официальное заявление об окончании войны побудит Север отказаться от своего ядерного оружия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».