Компания A1 не получала официальных обвинений от белорусских властей 5 13.12.2021, 9:29

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Об обвинениях известно только из неофициальных каналов.

A1 Telekom Austria Group не получала от белорусских властей официальной информации о какой-то утечке данных из своей белорусской компании. Об этом ее представитель рассказал австрийским СМИ.

По его словам, в компании не знают ни о каких судебных разбирательствах, а об обвинениях известно только из неофициальных каналов.

Именно утечкой данных объяснили силовики задержание пресс-секретаря A1 в Минске Николая Бределева, которое произошло 10 декабря.

В компании говорят, что доступ к данным клиентов строго регулируется и регистрируется индивидуально. Бределев при своей должности просто не имел технического доступа к такой информации. Тем не менее расширенную проверку внутри компании все же начали.

Видео с задержанным пресс-секретарем А1 появилось в провластных телеграмм-каналах. Появление этого видео осудили как компания А1, так и МИД Австрии — за вмешательство в частную жизнь Бределева.

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