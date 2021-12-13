Одиночество Путина 5 Леонид Гозман

13.12.2021, 9:38

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Леонид Гозман

Нет никого, кто мог бы вернуть его к реальности.

Рассказы Владимира Владимировича об агентах ЦРУ под столом у членов правительства, о погибающих от ветряков червяках или о гражданской войне в девяностых, во время которой он подрабатывал таксистом, страшны не потому, что все это неправда. В конце концов, не соврешь — не расскажешь. Не в этом дело.

Они страшны тем, что показывают, в каком одиночестве находится человек, принимающий важнейшие решения для нашей страны, а частично, и для мира. Нет никого — ни жены, ни дочери, ни друга — кто мог бы сказать ему: «Ну что ты такое несешь, смеются же все!».

Нет никого, кто мог бы вернуть его к реальности — он сам так организовал свою жизнь. А значит, он неизбежно начинает верить в свои собственные фантазии — и про такси, и про ЦРУ, и про червяков.

И на вызовы этого иллюзорного, придуманного им самим мира он начинает отвечать вполне реальными действиями. И перекраивается бюджет, и приводятся в боевую готовность войска. И льется кровь.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

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