Одиночество Путина

Одиночество Путина5
- Леонид Гозман
- 13.12.2021, 9:38
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Нет никого, кто мог бы вернуть его к реальности.
Рассказы Владимира Владимировича об агентах ЦРУ под столом у членов правительства, о погибающих от ветряков червяках или о гражданской войне в девяностых, во время которой он подрабатывал таксистом, страшны не потому, что все это неправда. В конце концов, не соврешь — не расскажешь. Не в этом дело.
Они страшны тем, что показывают, в каком одиночестве находится человек, принимающий важнейшие решения для нашей страны, а частично, и для мира. Нет никого — ни жены, ни дочери, ни друга — кто мог бы сказать ему: «Ну что ты такое несешь, смеются же все!».
Нет никого, кто мог бы вернуть его к реальности — он сам так организовал свою жизнь. А значит, он неизбежно начинает верить в свои собственные фантазии — и про такси, и про ЦРУ, и про червяков.
И на вызовы этого иллюзорного, придуманного им самим мира он начинает отвечать вполне реальными действиями. И перекраивается бюджет, и приводятся в боевую готовность войска. И льется кровь.
Леонид Гозман, «Эхо Москвы»