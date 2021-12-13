Минздрав начал фальсифицировать данные и о вакцинации? 8 13.12.2021, 9:46

12,626

За день якобы делают сотни тысяч прививок от коронавируса.

Минздрав продолжает ежедневно отчитываться о том, сколько белорусов уже сделали прививки от коронавируса, и при этом продолжаются странные манипуляции со статистикой. На это обратило внимание «Еврорадио».

Так, 9 декабря Минздрав сообщил: «Более 3.811.000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 3.038.000 прошли полный курс вакцинации».

На следующий день, 10 декабря, от Минздрава поступает такая информация: «Более 3.896.000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 3.110.000 прошли полный курс вакцинации».

Получается, что за сутки число получивших первую дозу выросло на 85 тысяч, а получивших вторую — на 72 тысячи, — в сумме 157 тысяч человек.

При этом за 3-4 недели до этого — то есть, когда те самые 72 тысячи должны были получать первый укол — таких всплесков вакцинирования не наблюдалось. За 21 ноября, например, первую дозу ввели 40 тысячам человек, за 22 ноября - 34 тысячам.

Любопытно также, что столь стремительное ускорение вакцинации совпадает с заверениями чиновников, что четвертая волна коронавируса заканчивается. А когда Беларусь в очередной раз была на пике заболеваемости, белорусы прививались в несколько раз менее активно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».