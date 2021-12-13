Важное признание белорусского режима

Важное признание белорусского режима3
- Telegram-канал «Письма к дочери»
- 13.12.2021, 10:12
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ЕС начал совмещать санкции с дипломатическими вылазками на дальних рубежах.
Привет, дорогая.
Интересную штуку сказали в пятницу на саммите Евразийского экономического братства. Хотя, казалось бы, тут есть очевидное логическое противоречие. Где интересно, а где саммит евразийского братства? И тем не менее. Белорусская сторона проинформировала своих евразийских коллег, что уже и до их министерств дошли визитеры из западных стран. И что эти визитеры уговаривают евразийское братство подключиться к давлению на беларусские власти.
И на самом деле это важное признание. Если бы не это признание, мы бы с тобой может и не узнали бы, насколько серьезно весь этот коллективный Запад относится уже к белорусской проблеме. Раньше они думали, что можно ввести санкции и забыть о белорусских властях до следующего санкционного пакета. А сейчас, получается, начали применять комплексные методы воздействия, которые требуют постоянных и скоординированных усилий. Начали совмещать санкции с дипломатическими вылазками на дальних рубежах. А, как показала практика миграционного кризиса, решать проблемы санкциями и дипломатией получается гораздо быстрее чем только санкциями.
Логично предположить, что если визитеры дошли уже до евразийских министерств, то до правительств, которые не связаны с белорусскими властями братскими евразийскими узами, они тоже добрались. То есть, запустили процесс изоляции белорусских властей уже не только от коллективного Запада, но и по другим, условно дружественным направлениям внешней политики.
Как показывает практика, степень дружественности направлений зависит исключительно от стимулов, которые может предложить каждая из сторон. И вот пока все выглядит так, что у ЕС и США набор стимулов более убедительный, чем у белорусских властей. По крайней мере, партнерам по евразийскому братству беларусские власти пообещали только, что за дружбу с Минском их будут еще больше душить. И, спрашивается, в чем сакральный смысл, чтобы дружить дальше?
Во всяком случае, евразийские партнеры заметного энтузиазма как-то не демонстрировали. Пока с белорусской стороны им рассказывали леденящие кровь подробности великого геополитического противостояния, они обсуждали унификацию электронных пломб для транзитных грузов.
Впрочем, беларусские власти, в конце прошлой недели, тоже начали осваивать новые пространства ассиметричной дипломатии. Как я понимаю, аресты и публичные раскаяния топ-менеджеров западных компаний – это то, что соответствует теперешнему взгляду белорусских властей на ассиметричный ответ. Пристрелочный залп по иностранным кварталам Воронежа. Иностранным кварталам давно уже обещали бомбежки и у белорусских властей нет никакой причины, чтобы не исполнить это обещание. Потому что, с точки зрения белорусских властей, бегство иностранных инвесторов и связанные с ним экономические неприятности – точно не причина, чтобы не бомбить.
Как я себе понимаю, в представлении белорусских властей, пострадавшие компании сейчас должны быстренько надавить на свои правительства, чтобы те приползли в Минск на коленях с предложениями аннексий и контрибуций. А другие сценарии развития событий беларусские власти, видимо, считают слишком невероятными, чтобы их вообще всерьез рассматривать.
Telegram-канал «Письма к дочери»