Биологи обнаружили новый вид сумчатых 3 13.12.2021, 10:15

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Фото: Victor Acosta

Он обитает в Панаме.

Группа исследователей из Американского музея естественной истории и их коллеги обнаружили новый вид сумчатых опоссумов из рода Marmosa, который обитает в Панаме, пишет «Новое время».

Большинство из видов мышиных опоссумов обитают только в Южной Америке, но новый вид — мышиный опоссум Адлера — продвинулся немного дальше на север.

«Большинство видов Marmosa являются эндемиками Южной Америки, и биогеографические реконструкции предполагают, что этот род эволюционировал на этом континенте, когда он был еще отделен от Северной Америки водным барьером из морской воды», — сказал доктор Роберт Восс, куратор отделения млекопитающих в Американском музее естественной истории.

«Лишь несколько видов Marmosa теперь принадлежат к фауне Северной Америки, но они включают представителей двух подродов. В то время как четыре североамериканских вида принадлежат к подроду Exulomarmosa, только один в настоящее время относится к подроду Micoureus», — отметили авторы открытия.

Новый вид назвали мышиный опоссум Адлера (Marmosa adleri) в честь профессора биологии университета Висконсин-Ошкош Грега Адлера. Представители этого вида — одни их самых маленьких животных в своем подроде Micoureus.

«При параллельном морфологическом сравнении Marmosa adleri нельзя спутать с родственным ему мышиным опоссумом Альстона (Marmosa alstoni)», — заявили исследователи.

«Поразительна в первую очередь разница в размерах; фактически, между большинством измерений этих видов нет совпадений, а средняя масса тела Marmosa adleri (58 г) меньше половины от веса Marmosa alstoni (137 г). У Marmosa adleri также более длинный хвост (длина его хвоста составляет 161% от длины головы и тела), чем у Marmosa alstoni», — заявили американские биологи.

Мышиный опоссум Адлера известен только в Панаме, но он широко распространен в этой стране, от границы с Коста-Рикой до границы с Колумбией на высотах до почти 1500 метров.

«Открытие этого вида очень необычно, потому что я обнаружил его в том месте, которое может быть наиболее интенсивно изученным районом тропических лесов в мире», — сказал профессор Грег Адлер, исследователь из Университета Висконсина.

«Многочисленные экспедиции собрали здесь тысячи экземпляров на протяжении 20 века и ни разу не обнаружили этот вид. Поразительно, что это животное так долго оставалось незамеченным. Я польщен тем, что в честь меня назван новый вид», — добавил он.

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