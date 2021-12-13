Министр транспорта Литвы из-за белорусского калия подал заявление об отставке 7 13.12.2021, 10:29

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Фото: DELFI

В минувшую пятницу заявление об отставке подал премьеру и министр иностранных дел балтийской страны.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал заявление об отставке премьер-министру Ингриде Шимоните, пишет Delfi.

«Вчера отправил, но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой», — заявил Скуодис.

О готовности взять на себя ответственность за продолжающийся транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву и покинуть пост он заявил в минувший четверг.

В минувшую пятницу заявление об отставке подал премьеру и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, причиной политического скандала, из-за которого два литовских министра заявили о готовности уйти в отставку, стал авансовый платеж, который «Беларуськалий» перечислил Литовской железной дороге (ЛЖД) за перевозку удобрений в декабре и частично в январе, то есть уже после начала действия американских санкций.

США ввели санкции в отношении «Беларуськалия» в августе и до 8 декабря предоставили компаниям срок для завершения сделок. В минувший четверг в расширенных санкциях США оказался и экспортер продукции «Беларуськалия» — «Белорусская калийная компания». Сделки с ней должны быть завершены к 1 апреля следующего года.

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