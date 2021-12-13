«Зарплата водителя-международника в Польше начинается с 1800 евро» 10 13.12.2021, 10:43

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Как минчанин уехал в Польшу и занялся грузоперевозками.

История Александра похожа на сотни других: сначала работал "на дядю" в Беларуси, потом решил открыть свое дело, купил фуру и занялся грузоперевозками. Но пандемия COVID-19 внесла массу ограничений на поездки в Европу, поэтому он переехал в Польшу и перезапустил бизнес там. О сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться, Александр рассказал Автобизнесу:

"В России такие расценки, что вообще непонятно, как там люди выживают"

– Два года назад мы с товарищем решили заняться перевозками. Купили в Беларуси фуру – Renault 2007 года с полуприцепом, выпущенным в 2005-м. Обошлась она в 25 тысяч долларов с НДС. Развитие грузоперевозок в РБ – дело неблагодарное. На Европу сейчас не выехать – есть большая проблема с польскими разрешениями, а в России такие расценки, что вообще непонятно, как там люди выживают. На 3,5-тонниках еще можно что-то зарабатывать, а на фурах настолько мало платят…

В прошлом году поняли, что надо "пробовать Европу" с целью дальнейшего переезда. В Польше видна перспектива развития: 3-4 машины – и ты будешь себя неплохо чувствовать.

У нас была накоплена определенная сумма, в которую входили деньги от продажи фуры. В сентябре 2020 года мы нашли человека, который помогает с открытием фирмы в Польше, – таких предложений миллион. Проблем с польской стороны нет никаких, учредители могут быть откуда угодно. Все делалось удаленно: мы встретились с посредником в Бресте, передали ему заверенные переводы паспортов, он с ними съездил в Варшаву, где нам создали электронные профили и присвоили PESEL – это аналоги нашего личного номера.

Затем с паспортами сходили в польское посольство и подтвердили свои личности. После этого мы смогли использовать наши электронные подписи.

Единственное, для чего в процессе регистрации фирмы нужно было съездить в Польшу, – открытие счета в банке. Без личного присутствия директора фирмы это не делается, а директор – я. При этом учредителями являются наши с товарищем жены. Так мы сделали специально, потому что наемному работнику проще получить вид на жительство. Полгода отработал – и иди за временным ВНЖ на три года.

С поездкой из Беларуси в польский банк была отдельная история: чтобы не отбывать карантин, я подсел к дальнобойщику как бы вторым водителем. Он через Литву довез меня до Варшавы, а обратно я уже вернулся на поезде.

Чтобы работать в Польше, требовалось также свидетельство водителя. Когда я его получил, уже мог свободно въезжать на территорию этой страны без карантина.

"То, на что раньше требовался день, теперь занимает недели"

В середине января я уехал в Польшу заниматься покупкой машины. Взял напрокат легковую и съездил посмотреть пару вариантов тягачей. Первый из них оказался самым достойным, с полной сервисной историей у дилера. Это Renault Gama T 2014 года с низкой кабиной. Прицеп 2011 года выпуска был куплен отдельно. Все вместе обошлось примерно в 30 тысяч евро. И потом с этой суммы вернули 6 тысяч евро НДС.

В связи с пандемией в Польше все очень сильно затянуто с документами. То, на что раньше требовался день, теперь занимает недели. С постановкой на учет вообще была смешная ситуация. Помощник, который занимался регистрацией фирмы, просто перепутал районы, и я приехал не в тот аналог нашего МРЭО. Сотрудница пыталась мне что-то объяснить, в итоге я набрал посредника, дал ему трубку, они о чем-то поговорили, пани махнула рукой и принесла мне "номера". Через две недели явился в это же отделение регистрировать прицеп, но с другой сотрудницей уже "не прокатило", пришлось ехать в нужный мне район. А там совершенно другая система: заполняешь заявление, складываешь в специальный ящик все документы и ждешь звонка. В итоге "номера" на прицеп я получил только через три дня.

В Польше нет настолько отлаженных процедур, как у нас. В каждом районе, в каждом воеводстве свой порядок действий. Сроки тоже отличаются.

В результате на покупку и регистрацию машины ушло где-то три недели. К моменту готовности фуры к работе я уже полтора месяца отсутствовал в Беларуси и хотел увидеть семью. Поэтому решено было делать первый рейс на родину. Начались приключения с белорусским разрешением. На самом деле никаких проблем с его получением нет, требуется лишь подать документы в местную транспортную инспекцию. Раньше ты заполнял заявление, нес его инспекторам, они прямо при тебе "вбивали" данные, машина появлялась в базе. Сейчас же там стоят лотки для заявлений, тебе приходится ждать, пока информацию внесут в систему. В моем случае это затянулось на две недели. Соответственно первый рейс в Беларусь я сделал только в конце февраля.

Во время одной из мартовских поездок на родину у меня поднялась температура – COVID. Выпал из работы на несколько недель, лежал в больнице. Поэтому действительно полноценно работать мы начали только в мае.

"Школа дочке нравится"

В августе я занялся перевозкой семьи в Польшу. Для жизни мы выбрали небольшой городок Ополе на юге страны. До Праги здесь ближе, чем до Варшавы. Изначально хотели жить в Кракове, но почитали отзывы – все жалуются на смог. Рассматривали Вроцлав – он удобен с точки зрения моей работы, 140 километров до Германии. Но в итоге остановились на Ополе, где есть какие-никакие знакомые. Население небольшое – всего 130 тысяч человек, зато быстрее, чем в Кракове или Вроцлаве, можно получить вид на жительство.

Квартиры смотрели на специализированных сайтах, одна нам очень понравилась. Супруга списалась с хозяином, но оказалось, что это жилье уже забронировано: 15 августа должно быть подписание договора с будущими арендаторами. Сообщили собственнику, что его вариант нам очень понравился, и попросили дать знать, если ситуация изменится. В итоге 13-го числа, в пятницу, раздался звонок: сделка сорвалась, приезжайте.

В воскресенье утром посмотрел квартиру и дал согласие на ее аренду. Но собственники еще жили там, в ближайшее время они собирались уехать в Ирландию. Поэтому мы договорились, что они освободят жилье 21-24 августа. Потом хозяин написал, что в лучшем случае сможет съехать 27-го, но под моим давлением справился до 25-го. В этот день мы и заключили договор.

Квартира "евротрешка" – две спальни и кухня-гостиная. Полностью с мебелью, техникой, посудой – заезжай и живи. Аренда с включенными коммунальными услугами и интернетом составляет около 600 евро, из них "коммуналка" – 200 евро. При этом система ее оплаты не такая, как у нас: в Польше платится наперед и равными частями. То есть за отопление ты платишь в том числе и летом.

Коммунальные и все остальные услуги здесь намного дороже, чем в Беларуси. Зато продукты почти в два раза дешевле, особенно если "тариться" на скидках.

Устроить дочку в школу оказалось очень легко. Ты просто прописываешься, и школа, к которой относится твое место жительства, без проблем принимает ребенка. Нам повезло с домом – учебное заведение находится прямо во дворе.

Школа дочке нравится, сказала, что лучше, чем в Минске. Языковой барьер ее не напрягает, хотя в классе нет никого русскоговорящего. Мне сложнее: я хорошо понимаю речь, ведь польский язык во многом похож на белорусский, а самому временами еще тяжело говорить. Но в принципе уже неплохо освоился – меня понимают.

"Из-за отсрочек нужна крупная сумма в "оборотке"

Для поиска грузов из Польши в Беларусь я иногда пользуюсь белорусскими и российскими транспортными биржами, ну а для нахождения заказов по Европе используются две основные биржи в Польше. Отсрочка платежа здесь минимум 30 дней – быстрее никто не платит, а вообще у поляков в порядке вещей 50-60 дней. Ты доставляешь груз, отправляешь документы, и с даты их прихода отсчитывается срок оплаты. Удобно, что европейским экспедициям не нужны бумаги, – просто загружаешь сканы в систему или отправляешь по электронной почте.

Из-за таких отсрочек нужна крупная сумма в "оборотке" на топливо и прочие расходы. В среднем в месяц только на заправки и оплату европейских дорог уходит 5 тысяч евро. Поэтому на старте нужна минимум свободная "десятка", которая позволит тебе работать до того момента, когда пойдут первые платежи.

Дороги, особенно в Западной Европе, стоят очень дорого. Для сравнения: топливо на один километр пути обходится примерно в 30 евроцентов. Километр проезда по дорогам Германии для машины, соответствующей нормам Евро-6, стоит 16 центов, во Франции – 30 центов. Стоянки тоже стоят денег, а в той же Франции хочешь не хочешь, но ими приходится пользоваться. Потому что в мае по неопытности остановился отдохнуть, грубо говоря, в поле – слили 300 литров солярки. Арабы орудуют четко. Поэтому только охраняемые парковки, во Франции они стоят 24 евро за ночь, в Польше – 10 евро.

Естественно, стоянка – это не только возможность остановиться и поспать. Душ, туалет, скидка в баре – все это включено в стоимость. Есть парковки, где в стоимость включена еда на 10 евро.

"Все это нелегко"

Зарплата водителя-международника в Польше начинается с 1800 евро. Но себе я столько из фирмы не забираю. Для поддержания нормального уровня жизни нужно 1100-1200 евро: 600 на квартиру и 500-600 на другие расходы. Эту сумму и беру. Все остальное оставляю внутри компании на дальнейшее развитие. Именно поэтому я и сам за рулем.

Покупка следующей машины будет только в лизинг, но даже на лизинг нужно 10-20 процентов первоначального взноса. А обойдется фура в 45-50 тысяч евро, то есть необходимо аккумулировать 10 тысяч. Плюс затраты на то, чтобы она поехала. Эти деньги надо собрать к весне следующего года.

В планах – развиться до четырех-пяти машин, но как быстро это получится, пока сложно сказать. Тем более что из-за отсутствия в фирме поляков есть сложности с привлечением финансирования. Будь в составе учредителей гражданин Польши, уже первую машину мы могли бы купить в лизинг. На транспортных биржах есть услуга финансирования твоих счет-фактур. То есть ты выставляешь заказчику счет за перевозку груза, и биржа сама в течение часа перечисляет тебе эти деньги на счет, а когда клиент производит оплату – возвращаешь их бирже. Но так как у нас нет поляков, мы не можем воспользоваться этой возможностью.

На самом деле все это нелегко. Иногда накатывает, думаешь: "На хрена я во все это вписался, пошел бы лучше наемным водителем". Но перепсихуешь – и отпускает, ведь перспектива развития греет душу. А чтобы было легко, нужно 200 "косарей" на старте...

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