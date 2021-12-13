Блинкен: Личная встреча Путина и Байдена вряд ли состоится

Блинкен: Личная встреча Путина и Байдена вряд ли состоится1
- 13.12.2021, 10:50
- 2,986
Cоюзники ожидают от России, что она отведет войска от границы с Украиной.
Личная встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина вряд ли состоится без деэскалации ситуации вокруг Украины.
Об этом в эфире телеканала NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«При отсутствии деэскалации и дипломатического пути это кажется весьма маловероятным», — отметил он.
Блинкен подчеркнул, что США и союзники ожидают от России, что она отведет войска от границы с Украиной и начнет «добросовестно участвовать в дипломатии и дипломатическом диалоге» с европейцами и с Украиной.