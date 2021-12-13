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Блинкен: Личная встреча Путина и Байдена вряд ли состоится

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  • 13.12.2021, 10:50
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Блинкен: Личная встреча Путина и Байдена вряд ли состоится
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Cоюзники ожидают от России, что она отведет войска от границы с Украиной.

Личная встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина вряд ли состоится без деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом в эфире телеканала NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«При отсутствии деэскалации и дипломатического пути это кажется весьма маловероятным», — отметил он.

Блинкен подчеркнул, что США и союзники ожидают от России, что она отведет войска от границы с Украиной и начнет «добросовестно участвовать в дипломатии и дипломатическом диалоге» с европейцами и с Украиной.

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