В Беларуси по-прежнему актуальны проблемы с дровами

В Беларуси по-прежнему актуальны проблемы с дровами10
- 13.12.2021, 10:56
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В настоящее время выполняют заявки, оставленные еще в августе.
В Ельском районе в настоящее время выполняют заявки, оставленные в августе. В день дрова доставляются примерно трем человекам, если нет поломок техники. Всего числится более 400 заявок на готовые дрова, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Нагрузка остается пиковой также в Мозырском, Калинковичском, Петриковском, Житковичском филиалах. Мозырянам нужно поставить еще 3254 кубометра дров, калинковичанам – 1950, житковчанам – 1200, петриковчанам – 1294 кубометра. Нормой на одно домохозяйство является 4.9 куба.