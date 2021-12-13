В Беларуси по-прежнему актуальны проблемы с дровами 10 13.12.2021, 10:56

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В настоящее время выполняют заявки, оставленные еще в августе.

В Ельском районе в настоящее время выполняют заявки, оставленные в августе. В день дрова доставляются примерно трем человекам, если нет поломок техники. Всего числится более 400 заявок на готовые дрова, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Нагрузка остается пиковой также в Мозырском, Калинковичском, Петриковском, Житковичском филиалах. Мозырянам нужно поставить еще 3254 кубометра дров, калинковичанам – 1950, житковчанам – 1200, петриковчанам – 1294 кубометра. Нормой на одно домохозяйство является 4.9 куба.

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