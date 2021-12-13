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Десятки нелегалов снова пошли на штурм польской границы

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  • 13.12.2021, 11:04
  • 7,664
Десятки нелегалов снова пошли на штурм польской границы

Группа из 60 агрессивных человек хотели силой прорваться через заграждения.

За прошедшие сутки, 88 мигрантов пытались нелегально перейти на польскую сторону. Около деревни Мельник, группа из 60 агрессивных человек хотели силой прорваться через заграждения.

Всего с начала декабря пограничники зарегистрировали 838 попыток нарушения границы.

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