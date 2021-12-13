Десятки нелегалов снова пошли на штурм польской границы 4 13.12.2021, 11:04

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Группа из 60 агрессивных человек хотели силой прорваться через заграждения.

За прошедшие сутки, 88 мигрантов пытались нелегально перейти на польскую сторону. Около деревни Мельник, группа из 60 агрессивных человек хотели силой прорваться через заграждения.

Всего с начала декабря пограничники зарегистрировали 838 попыток нарушения границы.

Wczoraj tj.12.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 88 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Mielniku grupa 60 agresywnych osób siłowo forsowała granicę.



Od początku grudnia granicę🇵🇱🇧🇾próbowano nielegalnie przekroczyć 838 razy.#NaStraży pic.twitter.com/PYyz8yIxsK — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 13, 2021

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