Загреб собирается стать первой в мире столицей с беспилотными такси 2 13.12.2021, 11:11

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иллюстационное фото

Беспилотные электромобили будут управляться удаленно с помощью искусственного интеллекта.

Загреб станет первым в мире городом, в котором появится служба беспилотного такси. Ее собираются запустить к 2024 году, пишет «Евро пульс».

Беспилотные электромобили будут управляться удаленно с помощью искусственного интеллекта: в его задачи войдет формирование маршрута и анализ данных со встроенных камер и датчиков. C помощью датчиков беспилотное такси сможет сканировать проезжую часть и отслеживать неподвижные и движущиеся объекты.

Первый рабочий прототип беспилотного такси для будущего сервиса покажут публике в конце этого года.

После запуска цифровой системы для беспилотного такси в Загребе ее собираются расширить на 20 других городов Европы и Ближнего Востока.

Беспилотный транспорт запускают и в других европейских странах. В прошлом году беспилотные автобусы начали курсировать по улицам Тарту (Эстония), Копенгагена и Берлина. А в этом году на каналах Амстердама появились беспилотные лодки.

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