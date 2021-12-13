Политолог: Литва может ввести национальные санкции против белорусского режима 2 13.12.2021, 11:25

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Марюс Лауринавичюс

Фото: DELFI

К чему приведет скандал вокруг «Беларуськалия», вынудивший литовских политиков подать в отставку.

Как Литва собирается добиваться выполнения американских санкций против белорусского режима?

— То, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подал в отставку (по причине продолжающихся перевозок белорусских грузов через Литву после введения санкций США — прим.), соответствует всем демократическим нормам. Именно так должны поступать ответственные политики на Западе. А Ландсбергис — лидер самой большой правящей партии, — напомнил политолог Марюс Лауринавичюс в эфире Маланка Медиа, комментируя кризис в литовском парламенте.

Эксперт полагает, что отставка главы МИД не будет принята, а правительство в ближайшее время примет необходимые правовые нормы, чтобы выполнить свои же требования.

— Нужно обратить внимание на то, что американские санкции не действуют автоматически на литовские субъекты. При этом наше правительство все время декларировало, как важно направлять санкции против режима Лукашенко. И в данном случае может оказаться, что оно пошло по стопам Германии и других государств, которые думают, что бизнес-интересы выше, чем национальные интересы в сфере безопасности.

Правительство должно было заранее принять соответствующее правовое регулирование, чтобы американские санкции применять и в Литве, но не приняло. Из-за этого и произошел такой кризис.

Не исключено, что будут введены дополнительные национальные санкции. В любом случае, сейчас правительству просто необходимо найти способ (а такой способ не один), как соблюдать в Литве действие американских санкций, внедрив специальный правовой режим. И этот кризис, который произошел сейчас в нашем правительстве, просто заставит это сделать, — считает политолог.

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