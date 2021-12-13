Исторический визит: премьер-министр Израиля впервые отправился в ОАЭ
- 13.12.2021, 11:37
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Сегодня он встретиться с наследным принцем Абу-Даби.
Нафтали Беннет стал первым премьер-министром Израиля, который совершил официальный визит в ОАЭ.
Беннетт прибыл в Абу-Даби вечером в воскресенье, 12 декабря, сообщает DW.
В тот же день он встретился с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль-Нахайяном.
На понедельник запланированы переговоры Беннета с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Как заявил Беннет перед отъездом в Абу-Даби, цель его поездки заключается в «углублении сотрудничества между двумя странами во всех сферах».
Отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами он охарактеризовал как «отличные».
По словам израильского премьера, он «намерен продолжать их развивать и укреплять» и «строить мир между народами».