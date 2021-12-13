«Работаем в авральном режиме» 7 13.12.2021, 11:58

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На границу ищут сотрудников, которые будут «пломбировать» фуры.

На прошлой неделе в Viber-чате, где любой желающий может разместить объявление о поиске сотрудников, появилась вакансия «работника по навешиванию навигационных пломб на авто». Сообщалось, что люди нужны на пункт пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Zerkalo.io выяснило, что поиск объявил гродненский филиал «Белтаможсервиса».

Пломба — это навигационное устройство, которое позволяет в режиме реального времени наблюдать за передвижением транспорта. Услугу оператора по отслеживанию грузовиков осуществляет РУП «Белтаможсервис».

— Может быть вы слышали, что сейчас на грузовики начали вешать навигационные пломбы? Это новые технологии — чтобы отследить, где едет машина. Вот для этого нам и нужны люди, потому что мы сейчас работаем в авральном режиме. Это не обман, если сомневаетесь, то в понедельник приходите в наш отдел кадров, — в выходные дни сообщил по телефону мужчина, который представился сотрудником юридической службы филиала.

Утром в понедельник эту информацию подтвердили в отделе кадров предприятия.

Выяснилось, что перед устройством на работу претендент проходит проверку в службе безопасности пограничной службы, это занимает несколько часов. Если все нормально, то с человеком заключают договор подряда — эта работа предусматривает только такие трудовые отношения. Пока договор заключают до марта 2022 года.

Из Гродно на пункт пропуска и обратно сотрудников доставляет автобус предприятия. График работы посменный — смена 12 часов, потом «отсыпные». Но на работу можно выходить и чаще — зависит от желания самого работника.

— Процедура не сложная — навигационная пломба размером «как пачка соли», вот ее и надо устанавливать на грузовики. Справится и женщина. Мы выдаем тряпичные перчатки, а вот рабочая одежда должна быть своя, — пояснили по телефону.

Зарплата выплачивается раз в месяц, ее размер зависит от того, сколько пломб установил работник. При этом действует градация: какое-то количество пломб оплачивают по четыре рубля за каждую, потом расценка становится выше.

— Реально наложить и 50 и 70 пломб за смену. Сидеть сложа руки не придется — это ж граница, машины всегда идут потоком.

Напомним, белорусское правительство решило: все ввозимые автотранспортом с территории Польши в Беларусь товары в обязательном порядке должны оснащаться спутниковыми навигационными пломбами. Постановление вступило в силу с 8 декабря.

Для литовского направления такое же решение действует уже несколько месяцев — с 30 августа. Кроме того, с 8 декабря правительство в два раза подняло тариф на услуги установки пломбы и ее отслеживания — до 10 базовых величин (290 рублей).

Нововведение не касается грузов, которые следуют транзитом через Литву из Калининграда в Россию, а также тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.

Из-за того, что на фуры стали ставить пломбы, в белорусских пунктах пропуска на границе с Польшей и Литвой образовались очереди. Так, в минувшие выходные в ПП «Козловичи» водителям приходилось до семи часов ожидать оформления и получения прибора. Очередь из фур в несколько десятков километров появились и на въезде в страну со стороны Польши.

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