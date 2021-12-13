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Борщеварка Ермошина уволена с поста главы ЦИК

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  • 13.12.2021, 11:52
  • 37,638
Борщеварка Ермошина уволена с поста главы ЦИК

Главным фальсификатором назначен коммунист Карпенко.

Лукашенко уволил главу так называемого ЦИК Лидию Ермошину. Вместо нее главным фальсификатором назначен экс-министр образования, коммунист Игорь Карпенко.

Напомним, Лидия Ермошина фальсифицировала выборы в Беларуси на протяжении 25 лет.

Экс-глава так называемого ЦИК Беларуси находится под санкциями ЕС. Так что путешествовать по Европе на пенсии, как она мечтала ранее, у нее явно не получится.

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