Борщеварка Ермошина уволена с поста главы ЦИК 53 13.12.2021, 11:52

37,638

Главным фальсификатором назначен коммунист Карпенко.

Лукашенко уволил главу так называемого ЦИК Лидию Ермошину. Вместо нее главным фальсификатором назначен экс-министр образования, коммунист Игорь Карпенко.

Напомним, Лидия Ермошина фальсифицировала выборы в Беларуси на протяжении 25 лет.

Экс-глава так называемого ЦИК Беларуси находится под санкциями ЕС. Так что путешествовать по Европе на пенсии, как она мечтала ранее, у нее явно не получится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».