Борщеварка Ермошина уволена с поста главы ЦИК

Борщеварка Ермошина уволена с поста главы ЦИК53
- 13.12.2021, 11:52
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Главным фальсификатором назначен коммунист Карпенко.
Лукашенко уволил главу так называемого ЦИК Лидию Ермошину. Вместо нее главным фальсификатором назначен экс-министр образования, коммунист Игорь Карпенко.
Напомним, Лидия Ермошина фальсифицировала выборы в Беларуси на протяжении 25 лет.
Экс-глава так называемого ЦИК Беларуси находится под санкциями ЕС. Так что путешествовать по Европе на пенсии, как она мечтала ранее, у нее явно не получится.