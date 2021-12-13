О Путине, Украине и НАТО 3 13.12.2021, 12:16

5,280

Виталий Портников

На что надеется Кремль?

Через несколько дней после видеоконференции президентов Соединенных Штатов и России Министерство иностранных дел РФ выступило с большим заявлением, главное значение которого понятно — страны НАТО должны выступить с официальным решением, дезавуирующим постановление Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. В российском дипломатическом ведомстве выразили уверенность, что это решение противоречит «обязанности лидеров всех государств-участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств» — пишет украинский журналист Виталий Портников для «Радио Свобода».

Не следует искать в этом утверждении логики. Не стоит также искать в заявлении российского МИД признания того факта, что сама Россия, когда оккупировала Крым и Донбасс, нарушила именно это обязательство государств-участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств, в этом случае Украины. Не будем полемизировать с утверждением, что западные страны готовят Украину к «силовому сценарию на Донбассе». В конце концов именно в тот день, когда появилось это заявление российского МИД, президент Украины в интервью одному из телевизионных каналов четко подтвердил курс на дипломатическое решение проблемы Донбасса. И это последовательный курс, которого Украина придерживается с 2014 года.

Попробуем лучше понять, почему Владимир Путин так усердно добивается фиксированного отказа НАТО от принятия Украины и Грузии — при том, что на сегодняшний день вопрос об их членстве в Североатлантическом альянсе не стоит на повестке дня, не решено даже предоставить обеим этим странам План для членства в НАТО.

Мы прекрасно понимаем, что произошло бы на следующий день после того, если бы на Западе объявили о таком решении. Это вызвало бы серьезное разочарование в украинском и грузинском обществах. Усилились бы позиции тех, кто будет призывать к «конструктивному диалогу» с Россией, необходимости понимания того, что «Запад нас бросил». В сочетании с энергетическим давлением, это может стать хорошей платформой для успеха сил реванша. А ведь именно на такой успех Владимир Путин продолжает рассчитывать.

Но представить, что страны НАТО пойдут на публичный отказ от своих решений под давлением России, трудно. И в Кремле не могут этого не понимать. Что ж, в таком случае Путин получает замечательное оправдание для агрессивных действий любого характера как силовых, так и экономических. Объяснение всегда будет одним и тем же: Россия выступила с целым комплексом «миролюбивых предложений», направленных на обеспечение не только ее безопасности, но и безопасности всей Европы. А Запад эти предложения отверг. И теперь России остается только обеспечить свою безопасность любыми доступными средствами.

Поэтому я бы предостерег утверждать, что после общения президента США Джо Байдена и Владимира Путина можно говорить о деэскалации ситуации вокруг Украины. Напротив, эскалация останется необходимым для российского президента психологическим фоном для переговоров с западными лидерами. Чего Путин хочет достичь, мы уже знаем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».