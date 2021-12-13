Сколько будут стоить новогодние ели?1
- 13.12.2021, 12:23
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20 декабря открываются елочные базары.
Уже известны цены на новогодние ели. Как сообщили myfin.by в Минском лесхозе, в столице в этом году, как и в прошлом, новогодние деревья можно купить без посредников. Ели Минский лесхоз будет продавать по адресу: Минск ул. Багратиона, 70. Можно купить новогоднюю ель в самих лесничествах, и это будет дешевле.
Цены на новогодние деревья при покупке в Минске в точке продажи на улице Багратиона, 70 будут такими:
- дерево до 1 метра – 19,20 рубля
- от 1,1 до 2 м – 26,40 рубля
- от 2,1 до 3 м – 33,60 рубля.
Ель новогодняя в горшке:
- до 1 м – 33,60 рубля
- от 1,1 до 1,5 м – 48 рублей
- от 1,6 до 2,0 м – 56,40 рубля
Новогодний букет будет стоить 24 рубля.
Цены на новогодние деревья при покупке в лесничествах:
- до 1 м – 15 рублей
- от 1,1 м до 2 м – 22,80 рубля
- от 2,1 м до 3 м – 30 рублей.
Адреса и телефоны лесничеств можно узнать на сайте Минского лесхоза.
Лесхоз предупреждает, что за незаконную вырубку новогоднего дерева налагается штраф на физическое лицо – в размере от 5 до 30 базовых величин (1 базовая – 29 рублей), на индивидуального предпринимателя – от 10 до 200 базовых, на юридическое лицо – от 20 до 300 базовых величин.