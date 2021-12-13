Сколько будут стоить новогодние ели? 1 13.12.2021, 12:23

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20 декабря открываются елочные базары.

Уже известны цены на новогодние ели. Как сообщили myfin.by в Минском лесхозе, в столице в этом году, как и в прошлом, новогодние деревья можно купить без посредников. Ели Минский лесхоз будет продавать по адресу: Минск ул. Багратиона, 70. Можно купить новогоднюю ель в самих лесничествах, и это будет дешевле.

Цены на новогодние деревья при покупке в Минске в точке продажи на улице Багратиона, 70 будут такими:

- дерево до 1 метра – 19,20 рубля

- от 1,1 до 2 м – 26,40 рубля

- от 2,1 до 3 м – 33,60 рубля.

Ель новогодняя в горшке:

- до 1 м – 33,60 рубля

- от 1,1 до 1,5 м – 48 рублей

- от 1,6 до 2,0 м – 56,40 рубля

Новогодний букет будет стоить 24 рубля.

Цены на новогодние деревья при покупке в лесничествах:

- до 1 м – 15 рублей

- от 1,1 м до 2 м – 22,80 рубля

- от 2,1 м до 3 м – 30 рублей.

Адреса и телефоны лесничеств можно узнать на сайте Минского лесхоза.

Лесхоз предупреждает, что за незаконную вырубку новогоднего дерева налагается штраф на физическое лицо – в размере от 5 до 30 базовых величин (1 базовая – 29 рублей), на индивидуального предпринимателя – от 10 до 200 базовых, на юридическое лицо – от 20 до 300 базовых величин.

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