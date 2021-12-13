Министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на белорусский калий 2 13.12.2021, 12:37

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Законопроект зарегистрирован в Сейме.

Правительству и Сейму Литвы предлагают наложить санкции на импортируемую из Беларуси, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны продукцию. Это также предотвратило бы транзит удобрений "Беларуськалия" через территорию Литвы, сообщает Delfi.

В пятницу Министерство транспорта и коммуникаций зарегистрировало законопроект о применении экономических и иных санкций в отношении Республики Беларусь, необходимых для обеспечения национальной безопасности. По заявлению министерства, закон направлен на обеспечение интересов безопасности Литвы и общественности, которые нарушаются из-за гибридной агрессии, осуществляемой Беларусью.

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