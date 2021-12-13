Главное пожелание для Ермошиной — долгих лет жизни 14 13.12.2021, 12:49

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Фото: bymedia

Белорусский народ не забудет ее и обязательно потребует суда.

Итак, эпоха Лидии Ермошиной закончилась. Учитывая, что госпожа Ермошина уже вошла в мировую историю, так как при поддержке Лукашенко она смогла создать уникальный механизм подсчета голосов избирателей, для работы которого избиратель вообще не нужен. Иными словами, именно Лидия Ермошина отвечает за поразительное «постоянство симпатий белорусского электората в отношении личности первого белорусского президента» – 80-81%, пишет российский политолог Андрей Суздальцев в своем Telegram-канале.

Еще напомним, что именно Лидия Ермошина и состав ее ЦИКа в июле 2020 года, «зарубив» кандидатуры Бабарико и Цепкало, выступили в роли триггера сначала протестного голосования, чтобы уже вечером 9 августа 2020 года, после объявления «результата» президентских выборов сорвать с места сотни тысяч минчан, а также жителей других белорусских городов для выражения протеста. Можно сказать, что именно Лилия Ермошина спровоцировала белорусскую революцию августа 2020 г.

Нет сомнений, что белорусский народ не забудет Лидию Ермошину и надеется, что рано или поздно привлечь ее к ответу. Так что главное пожелание для Лидии Ермошиной – долгих лет жизни!

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