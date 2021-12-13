В логистическом центре «Бремино-Брузги» остаются сотни мигрантов 3 13.12.2021, 13:04

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Архивное фото Reuters

Пять женщин, которые раньше находились в логистическом центре, сейчас лежат в медучреждениях Гродно.

В товарно-логистическом центре «Бремино-Брузги» на 13 декабря остается около 800 мигрантов, сообщает zerkalo.io.

Пять женщин, которые раньше находились в логистическом центре, сейчас лежат в медицинских учреждениях Гродно. Из них трое родили детей, двое — ждут своих сроков.

По данным на 10 декабря, около 3,5 тысячи мигрантов покинули Беларусь вывозными рейсами из Минска в Ирак и Сирию.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда в Сети появились видео, как большая колонна мигрантов пришла на нейтральную территорию рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. По информации Госпогранкомитета, их число превысило две тысячи человек.

Не дойдя 300 метров до погранперехода, мигранты свернули в лес и разбили там лагерь. Неделю они прожили в лесу на белорусско-польской границе, а 15 ноября оставили стихийный лагерь и собрались в пункте пропуска «Брузги». По разным оценкам, здесь находились около 3,5 тысячи человек.

16 ноября и в последующие дни мигранты попытались прорваться через белорусско-польскую границу. Они кидали в польских силовиков камни.

Позже белорусские власти разместили мигрантов в логистическом центре возле погранперехода «Брузги». Часть из них вылетело на родину вывозными рейсами.

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