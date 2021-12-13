Китайские эксперты: Пекин не встанет на сторону Москвы в конфликте с Киевом 5 13.12.2021, 13:20

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У Китая нет желания портить отношения с Украиной.

В преддверии анонсированной МИД Китая на 15 декабря встречи по видеосвязи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в гонконгской газете South China Morning Post (перевод — inosmi.ru) вышла статья посвященная конфликту России и Украины. В ней аналитики утверждают, что у Пекина не т ни возможностей, ни желания занимать сторону Москвы, так как он поддерживает хорошие отношения с обеими странами.

Китай, вероятно, будет пытаться усидеть на двух стульях и не поддержит Россию, если она начнет наступление на Украину, считают эксперты. По их мнению, Пекин дорожит «хорошими отношениями» с каждой из этих стран.

По мере того, как растут опасения по поводу российского вторжения и возможного привлечения американских войск, обозреватели считают, что Китай вряд ли будет вмешиваться в разгорающийся конфликт между Россией и Украиной.

Россия направила к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, что привело к росту напряженности в отношениях между ними до самого высокого уровня с 2014 года, когда Москва аннексировала Крымский полуостров.

Официальные лица в Вашингтоне заявили, что по запросу «союзников на восточном фланге» Соединенные Штаты могут ввести войска, однако предпочтение будет отдано другим контрмерам, таким как санкции и поддержка украинских вооруженных сил.

Фэн Юйцзюнь, директор Центра российских и среднеазиатских исследований при университете Фудань, заявил, что размещение российских войск является сигналом Москвы Вашингтону, и цель его — помешать Украине вступить в НАТО.

Украина давно настаивает на присоединении к западному блоку, но Россия категорически против расширения НАТО на восток.

Господин Фэн также сказал, что США, возможно, не захотят повышать градус безопасности в Европе, потому что их силы на данный момент сконцентрированы на другом.

В то же время Пекин стремится улучшить отношения как с Москвой, так и с Киевом.

За последнее десятилетие Китай и Россия действительно укрепили политические, экономические и военные отношения, и каждая сторона обязалась защищать другую от давления со стороны Соединенных Штатов. В конце июня две страны упрочили взаимоотношения, обновив 20-летний Договор о дружбе и добрососедстве.

Председатель КНР Си Цзиньпин даже отозвался о китайско-российских отношениях как «наглядном примере нового типа международных отношений», которые добавили миру «позитивной энергии».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну возможным «мостом в Европу» для китайского бизнеса.

Украина достигла договоренностей с Китаем о строительстве аэропортов, автомобильных и железных дорог и поблагодарила Пекин за поставки китайской вакцины от COVID-19.

Она также не высказывала мнения по поводу предполагаемых нарушений прав человека в Китае, отозвав свою подпись под международными требованиями о том, чтобы Пекин разрешил независимым наблюдателям в Синьцзян-Уйгурском автономном районе расследовать сообщения о преследовании уйгуров и других мусульманских меньшинств.

Обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне обеспокоили многие европейские страны и стали причиной санкций и контрсанкций обеих сторон. Китай по-прежнему отрицает все претензии.

Ван Ивэй, эксперт по международным отношениям из Китайского народного университета сказал, что напряженность на границе России и Украины является скорее внутренней европейской проблемой, и Китай вряд ли будет вмешиваться.

«Украинский кризис — это в большей степени европейская проблема, связанная с игрой мускулами, которую ведут Россия и несколько других западных стран, — заявил эксперт Ван. — Еще одним препятствием являются интересы Китая в Европе, поскольку Пекин стремится сохранять с ней позитивные отношения. У него довольно хорошие связи с Киевом, поэтому КНР вряд ли займет сторону Москвы».

Лю Вэйдун, научный сотрудник из Института международных отношений Китайской академии общественных наук, сказал, что Китай не станет вмешиваться в украинский кризис, потому что у него нет ни желания, ни военного потенциала для этого.

«Я не думаю, что Китай сможет поддержать Россию в военном отношении, если Москва инициирует военные действия против Киева. К тому же, Китай вообще не собирается этого делать, поскольку такие действия противоречат нашему дипломатическому принципу невмешательства, — сказал Лю. — Если встать на сторону Москвы или Киева, это в итоге нанесет ущерб интересам Пекина, поэтому Китай будет призывать только к гуманитарному подходу решения проблемы с помощью международных платформ, таких как Организация Объединенных Наций».

Лю также отметил: предупреждение Байдена о том, что США могут отправить войска в Украину, больше походит на пустую риторику, чем на твердое обещание, поскольку американское общество не поддержит никакие военные действия, подрывающие его интересы.

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