Лукашенко опять пригрозил перекрыть Путину газопровод 3 13.12.2021, 13:34

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Труба, проходящая через Беларусь, принадлежит России.

Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT рассказал, в каком случае Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу, пишет БелТА. По его словам, подтолкнуть к такому решению его могут санкции.

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», сказал он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко угрожал ЕС перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал-Европа» в ответ на пятый пакет санкций. Владимир Путин, комментируя это заявление Лукашенко сказал, что впервые слышит о подобном.

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