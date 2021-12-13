Брестчанка взяла два крупных кредита, а деньги ушли мошенникам 13.12.2021, 13:52

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В Беларуси мошенники совсем потеряли страх.

Ситуация из Бреста: женщина взяла два кредита, деньги ушли мошенникам, а возвращать их, по-видимому, придется уже ей самой. Брестчанка лишилась 7,5 тысячи рублей, но не сразу поняла, в чем подвох: ей ведь говорили, что она помогла поймать преступника, пишет Onliner.

Сначала женщине позвонил в мессенджере якобы работник популярной интернет-площадки, который хотел уточнить адрес, куда нужно доставить купленный мобильный телефон. Брестчанка не оформляла заказ, но собеседник сказал, что тогда от ее имени это сделали злоумышленники. Чтобы отменить покупку, мужчина переключил женщину на лжесотрудника банка.

«Выяснилось, что во время беседы на имя женщины кто-то оформил еще и кредит на 5 тысяч рублей. Чтобы его отменить, требовалось пойти в банк и взять кредит на такую же сумму. Деньги надо было перевести на расчетный счет через инфокиоск. Все это женщина сделала», — рассказал официальный представитель областного УСК Роман Зармаев.

На следующий день ей снова позвонили. Собеседник похвалил женщину и добавил, что преступника удалось поймать. А чтобы окончательно закрыть все вопросы, сказал взять в банке еще один кредит.

Но и тогда брестчанку ничего не насторожило. Она пошла в банк, оформила на себя еще один кредит и перевела злоумышленникам 2,5 тысячи рублей.

Только на четвертый день она сообразила, что ее обманули, и обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК (мошенничество в крупном размере).

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