Президентский рейтинг Зеленского падает, Порошенко сократил отставание 13.12.2021, 14:02

Кого украинцы хотят видеть президентом страны?

По данным исследования КМИС, глава Украины Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга, хотя он теряет поддержку, пишет «Новое время».

Исследование КМИС показало, что в начале декабря за Зеленского готовы проголосовать 20,2% всех опрошенных и 27,1% тех, кто определился с выбором и готов голосовать.

В декабре 2020 года поддержка Зеленского составляла 21,9% и 30,7% соответственно (разница по сравнению с нынешним годом -1,7% и -3,5% соответственно).

На втором месте Петр Порошенко, которого поддерживают соответственно 14,7% и 19,7% респондентов. В декабре прошлого года эти показатели были на уровне 15,1% и 21,1% (разница с нынешним годом соответственно -0,5% и -1,4%).

За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,4% и 11,3% опрошенных. В декабре прошлого года ее поддержка составляла 8,2% и 11,5% (разница с нынешним годом соответственно -0,2% и 0,2%).

Далее идут Игорь Смешко (5,8% и 7,7%), Юрий Бойко (4,9% и 6,6%), Евгений Мураев (4,8% и 6,5%), Дмитрий Разумков (4,7% и 6,3%), Владимир Гройсман (3,8% и 5,1%), Олег Ляшко (3,6% и 4,8%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

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