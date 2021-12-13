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Президентский рейтинг Зеленского падает, Порошенко сократил отставание

  • 13.12.2021, 14:02
Президентский рейтинг Зеленского падает, Порошенко сократил отставание

Кого украинцы хотят видеть президентом страны?

По данным исследования КМИС, глава Украины Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга, хотя он теряет поддержку, пишет «Новое время».

Исследование КМИС показало, что в начале декабря за Зеленского готовы проголосовать 20,2% всех опрошенных и 27,1% тех, кто определился с выбором и готов голосовать.

В декабре 2020 года поддержка Зеленского составляла 21,9% и 30,7% соответственно (разница по сравнению с нынешним годом -1,7% и -3,5% соответственно).

На втором месте Петр Порошенко, которого поддерживают соответственно 14,7% и 19,7% респондентов. В декабре прошлого года эти показатели были на уровне 15,1% и 21,1% (разница с нынешним годом соответственно -0,5% и -1,4%).

За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,4% и 11,3% опрошенных. В декабре прошлого года ее поддержка составляла 8,2% и 11,5% (разница с нынешним годом соответственно -0,2% и 0,2%).

Далее идут Игорь Смешко (5,8% и 7,7%), Юрий Бойко (4,9% и 6,6%), Евгений Мураев (4,8% и 6,5%), Дмитрий Разумков (4,7% и 6,3%), Владимир Гройсман (3,8% и 5,1%), Олег Ляшко (3,6% и 4,8%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

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