Кремль отреагировал на заявления о возможном перекрытии транзита газа через Беларусь 13.12.2021, 14:05

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Фото: ТАСС

Лукашенко не первый раз грозит перекрыть российскую трубу.

В России по-прежнему надеются, что Александр Лукашенко не помешает выполнить обязательства по поставкам газа в Европу. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», — приводит его слова ТАСС.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать высказывание Александра Лукашенко в интервью турецкому телевидению о том, что Минск может перекрыть газовую трубу, если из-за западных санкций страна окажется в чрезвычайном положении.

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