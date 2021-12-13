Какие квартиры продают в частных домах Минска 3 13.12.2021, 14:18

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Жилье за $80 тысяч с туалетом на улице.

В Минске есть возможность жить в частном доме, организовать огородик рядом с ним или зону для барбекю. Причем не обязательно покупать все строение — на сайтах недвижимости полно предложений, когда продается часть дома как квартира с отдельным входом. Zerkalo.io собрал несколько вариантов такого не самого популярного вида жилья.

Метро, ботанический сад и водоем рядом

Пятикомнатная квартира за 251 858 рублей, или 99 900 долларов, расположена на двух этажах кирпичного дома по улице Уральской (Партизанский район). Причем недавно цена на этот объект была снижена на 10 тыс. долларов.

Общая площадь квартиры — 136 м2, есть 5,34 сотки земли. Своя территория огорожена забором, а участок облагорожен — высажена трава, есть место для мангала.

В жилье попадают через отдельный вход — это важно, ведь не всегда хочется пересекаться с соседями. В доме паровое отопление, установлен газовый котел Bosch, есть погреб и сарай, куда можно сложить старые и ненужные вещи, также имеется гараж.

Продавец сообщил, что от дома можно дойти до Ботанического сада за 10 минут, до метро — за 20. Рядом с жильем водохранилище, спортивные объекты, а также магазины, школы, детские сады и «одна из лучших в городе» 14-я поликлиника.

С зеленым, но пластиковым газоном

Трешка в двухквартирном жилом доме из кирпича, построенном в 1973 году, на 2-м пер. Щедрина (Центральный район) продается с января 2019 года, сейчас за нее просят 214 041 рублей, или 84 900 долларов, — это почти на 17% меньше первоначальной цены. Общая площадь жилья — 65 м², участок — 2 сотки. Есть центральное отопление, водоснабжение и отдельный вход.

Возле дома устроена зона отдыха, высажены деревья. Есть и газон, правда, пластиковый.

Без ванной и с туалетом на улице, зато рядом лес

Первый этаж продается в двухэтажном доме, построенном в 1963 году, на переулке Ангарском за 201 688 рублей, или 80 000 долларов. Общая площадь жилья — 64 м2, а жилая — 40,7. Помещение разделено на четыре небольшие комнаты, объединенные одним коридором. Здесь довольно большая кухня — почти 20 м2, а вот ванной комнаты нет, туалет находится на улице, но есть разрешение на их пристройку.

В квартиру можно попасть через отдельный вход. На территории участка в 2,34 сотки стоят хозяйственные постройки, неподалеку лес. Рядом есть детский сад, школа, магазины, поликлиника, до метро пять остановок.

С новой электропроводкой, стеклопакетами и ухоженным огородом

В Новинках с августа 2019 года продается половина дома, которая по документам оформлена как квартира с отдельным входом. Сама постройка сделана из дерева и обложена кирпичом. Общая площадь жилья — 47,2 м2, жилая — 39 м2. Немного странно, но в объявлении не указано количество комнат. Участок — 3 сотки. Стоит квартира 138 661 рублей, или 55 000 долларов. Продается она со всей мебелью и оборудованием. Хозяин готов обменять эту квартиру на однокомнатную или двухкомнатную.

Сообщается, что жилье «очень чистое», сделан ремонт — новая электропроводка, вставлены пластиковые окна, на полу ламинат и плитка, всегда есть горячая вода, т.к. установлен бойлер, водопровод центральный, а канализация местная. А вот к центральному газопроводу надо подключаться — он проведен до забора.

На участке есть хозяйственные постройки: сарай и летняя кухня. В шаговой доступности находится магазин, остановка городского транспорта в пяти минутах ходьбы.

Общий двор на четыре квартиры: хочешь — шашлык жарь или мастери

Один из самых дешевых вариантов мы нашли на улице 1-й Базисной. Двушка с отдельным входом, в бревенчатом доме 1957 года постройки на четыре квартиры, продается за 87 920 рублей, или 35 000 долларов. Все квартиры объединяет общий двор, в котором «можно поставить машину, пожарить с друзьями шашлыки или что-то мастерить». Из собственности — своя хозяйственная постройка для хранения инвентаря, гараж на одно машино-место, а также узаконенная пристройка из кирпича (сейчас это кухня).

Общая площадь 46,5 м², жилая — 25,7 м², кухня — 10,1 м². Из нового в квартире — проводка, которую частично заменили пару лет назад. Помещение обогревается с помощью котла, а батареи разведены по дому. Из благ цивилизации в квартире есть холодная природная вода. Туалет сейчас на улице, но продавец отмечает, что есть возможность сделать его в доме, а заодно и душ и туалет — «соседи сделали и узаконили, главное желание и вложения».

Бонусом к этой квартире идут погреб (10,7 м²) и чердак (25 м²).

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